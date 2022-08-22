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不能"先挪用、后调整" 专项债券要用在刀刃上

2022年08月22日09:06 | 来源：中国经济网-经济日报
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最新数据显示，截至7月末，各地已累计发行新增专项债券3.47万亿元，今年用于项目建设的专项债券额度已基本发行完毕，进度比往年大大提前。发行之后，运用好所筹集资金成为当务之急。近期，多地调整专项债券资金用途，引起广泛关注。

地方政府专项债券是带动扩大有效投资、稳定宏观经济的重要政策工具。今年以来，专项债券资金主要用于市政建设和产业园区基础设施、社会事业、交通基础设施、保障性安居工程、农林水利等党中央、国务院确定的重点领域，拉动投资效果十分明显。

按照“资金跟着项目走”的要求，专项债券在发行时就必须明确用途，对应到具体项目。从现实操作看，执行过程中有一些项目实施条件变化等原因，导致债券资金无法及时有效使用，这时候就产生了调整资金用途、变更项目的需要，以免造成资金的浪费和闲置。

很显然，作为融资行为，专项债券一经发行，必须严格按照发行信息公开文件约定的项目用途使用所筹集资金。如果因特殊情况需要调整用途，则应当严格履行规定程序。为此，主管部门明确，“坚持以不调整为常态、调整为例外”。

近期，重庆、贵州、四川、福建等不少地方发布公告，对地方政府债券特别是专项债券用途进行调整，涉及项目众多，其中既有在建项目，也有未开工项目。比如，贵阳市城市智慧停车场建设项目，由于资金支出进度不及预期，调整为开阳新能源电池正极材料产业园配套基础设施建设项目；福州长乐国际机场二期扩建工程，由于项目实施过程中发生变化，资金需求少于预期，调整为新建福厦铁路福州南站房及相关工程。

由于客观原因，实事求是地对资金用途、具体项目进行调整，有利于提高资金效益，也有助于加速资金使用，把资金用在合适的项目，特别是优先支持重点领域重大项目，尽快形成实物工作量，实现国务院提出的“力争在8月底前基本使用完毕”目标。

值得关注的是，融资要保持严肃性、稳定性，调整用途必须严格按照法律、政策进行，遵守调整条件、程序、执行管理、信息公开等规定，不能随意调整专项债券用途，特别是不能“先挪用、后调整”，避免引发债务、金融风险。

比如，在项目调整条件方面，只有在项目实施过程中发生重大变化，确无专项债券资金需求或需求少于预期，或者项目竣工后，专项债券资金发生结余等规定情形，方能申请调整。在调整程序上，要客观评估拟调整项目预期收益和资产价值，编制拟调整项目融资平衡方案、财务评估报告书、法律意见书，履行批准、备案、预算调整等手续，并进行信息公开。

当然，从根本上来讲，要做好项目前期工作，夯实项目基础，在专项债券发行时就对项目合规性、可行性、融资收益等加强审核把关，尽量避免后期调整，真正做到以不调整为常态、调整为例外。

尽快用好专项债券资金，还要注重解决好项目资本金问题。当前，3000亿元的政策性开发性金融工具正在落地实施，补充投资重大项目资本金，对于短期内专项债券作为资本金无法到位的，可以为专项债券搭桥。通过金融工具的支持，能够推动项目尽早开工建设。多渠道给项目“输血”，基础设施建设和重大项目有望加快形成实物工作量。

此外，地方还要用足用好专项债务限额，依法盘活债务限额空间。通过宏观政策的多措并举，形成精准有效投资，切实把资金真正用在党中央、国务院确定的重点领域的“刀刃”上，助力稳住宏观经济大盘。（曾金华 来源：经济日报）

(责编：王震、陈键)
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