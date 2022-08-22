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全新红旗汽车智能互联让出行更便捷

2022年08月22日09:45 | 来源：人民网－吉林频道
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原标题：全新红旗H5智能互联初体验：让出行更便捷

　　智能汽车的核心竞争力，是为用户提供惊艳的场景应用和交互体验。经历了最初的天马行空，现在，消费者对汽车的智能互联生态有了更深刻的感知和更切实的期待。

　　红旗这两年一直在强调智能化、电动化、网联化发展。去年上海车展，中国一汽董事长徐留平对红旗的新智产品前景信心满满，接连宣布了5项关键技术，涉及新能源动力总成、电子电器架构、智能座舱、交互平台等。

　　简化操作层级，让交互更友好

　　在硬件方面，全新红旗H5配备了12.6英寸的中控屏、12.3英寸的液晶仪表和一块11.48英寸的W-HUD。可以增加光线透过，减少指纹附着。

　　在智能网联功能方面，全新红旗H5自主研发的旗偲1.0智能网联系统围绕日常衣、食、住、行场景进一步丰富了出行、娱乐生态，引入车联网资源，并且增加了支付功能，实现了全场景账户打通生态服务。

　　在用户体验方面，这套车机系统为用户简化了操作层级，一些常用功能甚至能一键触达。另外，全新红旗H5的智能语音交互也是一大亮点，没有冷冰冰的“机器音”，而是根据交互情景提供男、女、童声对话，而且新车搭载了17个语音控制器，基本可以做到全车语音控制。

　　智能无极进化，让功能常用常新

　　全新红旗H5的智能OTA技术覆盖全车辅助驾驶、信息娱乐、动力、底盘、车身舒适、互联6大系统，可以对40多个控制器实现未来功能增加和性能升级，并且支持FOTA固件升级，同时还具备自我诊断、自动上传、及时修复能力。

　　全新红旗H5搭载红旗首款量产5G智能天线，通过集成设计方案降低了通信时延，并且采用最新的第六代Wi-Fi技术，相比第五代提速达到40%，此外还同时支持3G/4G/5G多个网络制式，理论上行峰值速率300Mbps，下行峰值速率1Gbps。

(责编：曹淼、李源)
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