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下调！1年期LPR降至3.65%

2022年08月22日09:52 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月22日电（记者吴雨）22日，新一期贷款市场报价利率（LPR）出炉，1年期和5年期以上LPR较上一期均有所下调，1年期LPR降至3.65%。

　　当日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，1年期LPR为3.65%，5年期以上LPR为4.3%，分别较上一期下调5个和15个基点。

　　作为深化利率市场化改革的重要一步，LPR已逐渐替代贷款基准利率成为贷款利率定价的“锚”，每月定期发布。LPR调整有较强的方向性和指导性，LPR下行可带动企业融资实际利率下行，推动降低实体经济融资成本。

(责编：宋心蕊、杨光宇)
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