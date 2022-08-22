人民网北京8月22日电 （记者杜燕飞）在日前举行的2022国际标准化大会上，与会嘉宾认为，要落实国家标准化战略，服务绿色低碳发展，以国际标准化推动能源绿色转型，助力实现碳达峰、碳中和目标。

“标准作为世界的‘通用语言’，在推动科技创新、促进国际交流、便利贸易往来等方面发挥着越来越重要的作用，已成为全球治理体系的关键要素。”中国工程院院士、国际电工委员会主席、中国华能集团董事长舒印彪表示，近年来，国际电工委员会将碳中和、能源转型、零碳电力系统等主题列入未来十年战略规划内容，培育形成大量国际标准，推动能源绿色转型。在“双碳”目标引领下，中国正深化与国际电工委员会等国际标准组织的合作，推动建立碳达峰碳中和标准体系，搭建与国际接轨的合格评定服务平台，以标准化促进绿色低碳发展。

“标准化是为适应科学发展和组织生产的需要而制定的规则，对于产品的设计、制造及应用都极为重要。没有标准就难以规模化，但没有可选性就会减少创新活力。”中国工程院院士薛禹胜表示，“双碳”目标及能源转型涉及能源安全、环境安全、经济安全等众多领域，是一个“系统的系统”。要满足如此复杂的巨型非线性系统演化过程的优化，标准化工作的任务极其重要。“系统的系统”呼唤着“标准化的标准化”，以能源转型及“双碳”变革为例，研究相应的标准化体系的规划与建设将是极为重要的工作。

中国标准化专家委员会副主任张纲表示，“双碳”目标下标准化创新发展，应创建“双碳”新型标准体系，结合行业发展需求，政府与市场共同发力，优化标准供给，高效协同推进；推动“双碳”标准与科技创新互动发展新模式，构建科研—标准—产业（工程）“三位一体”的大科研布局。同时，发挥标准在能耗“双控”转变中的引领作用，创新碳排放责任共担的新话语体系，探索基于质量基础设施集成建设的协同推进工程，健全高效统筹的“双碳”标准工作新机制。

“电力在能源转型中起决定性作用，但电力系统在运行安全性、容量充裕性和系统韧性等传统安全问题的基础上，正面临大规模可再生能源接入和极端气候等带来的新挑战。”中国工程院院士汤广福表示，电力系统升级是必然的，新型电力系统是大比例接入新能源、多能互补、支撑全社会高度电气化、实现“双碳”目标的重要平台。

大会同期成立了国际电工委员会国际标准促进中心（南京）。该中心是经第85届国际电工委员会大会审议批准，在中国设立的首个分支机构，将推动新能源、新技术、新产业、新业态创新发展，为中国企业和专家开展国际标准化研究、项目孵化、标准研制与应用等提供指导和服务，支持制定更多由中国主导的碳排放等领域国际标准。

“国际电工委员会国际标准促进中心落户南京，形成了国际、国家和省市共促标准国际化合作、共享标准国际化成果的发展新模式。”国家市场监督管理总局副局长、国家标准化管理委员会主任田世宏表示，要发挥好各方作用，立足国内、着眼全球、形成合力，加快完善碳达峰碳中和标准体系，共同推进国际标准更好支撑可持续发展，开创“双碳”标准化工作的新局面。

(责编：乔业琼、吕骞)

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