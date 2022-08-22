人民网北京8月22日电 （记者赵竹青）8月20日1时37分，长征二号丁运载火箭在西昌卫星发射中心成功发射遥感三十五号04组卫星A星、B星、C星。这标志着中国长征系列运载火箭实现连续103次发射成功，打破了此前保持的连续102次发射成功纪录。

此次发射入轨的遥感三十五号04组卫星A星、B星、C星主要应用于科学试验、国土资源普查、农产品估产及防灾减灾等领。其中，A星、B星由中国航天科技集团五院抓总研制；C星和火箭由中国航天科技集团八院抓总研制。

从1996年10月20日长二丁火箭成功发射第17颗返回式卫星，至2011年8月6日长四乙火箭成功发射海洋二号卫星，中国长征系列火箭连续102次发射成功历时15年。

然而，航天事业的高风险特质意味着风险与挑战时刻存在，随后的几次发射失利也为航天人敲响了警钟。为此，中国航天科技集团认真开展全面质量复核复查、举一反三，全力守牢生产质量底线、红线。经过不懈努力，质量工作有了显著提升，自2020年5月5日至今，长征火箭创下了103次新的连胜纪录，而完成这一纪录仅历时2年3个月。

其间，长征火箭先后将包括中国空间站天和核心舱和问天实验舱、嫦娥五号月球探测器、天问一号火星探测器、神舟载人飞船、天舟货运飞船、北斗三号导航卫星等“国之重器”在内的200多个航天器安全送入太空，显示了火箭的高成功率、高可靠性、高入轨精度和高效率。

“长征火箭在高密度发射态势下，仍然能保持如此高的成功率，是中国航天科技集团三年来努力破除改革发展过程中遇到的矛盾困难，扎实推动各项措施落地，实施‘高质量、高效率、高效益’发展取得明显成效的体现。”中国航天科技集团党组书记、董事长吴燕生表示。

为保持高密度发射下的连续成功，近年来中国航天科技集团还确定了由“精细”到“精益”再到“卓越”的转型升级发展战略，发布“质量强企”行动计划，实施“三个面向”质量分析和重大工程任务首飞独立评估，创新一体化质量监督模式，建立运行航天产品质量问题信息管理系统，航天精细化质量管理进一步完善。这些措施都是保障长征火箭连续发射成功的基石。

目前，正在服役的10余型长征火箭不仅能够向高中低不同地球轨道发射卫星、空间站、载人/货运飞船，还具备发射无人深空探测器的能力，实力达到世界先进水平。

在长征火箭连续103次发射成功中，既有像“长征二号”“长征三号”“长征四号”这样的“金牌”老将，也有像“长征五号”“长征六号”“长征七号”“长征八号”和“长征十一号”这样的长征“新一代”。

我国目前正在研制新一代载人运载火箭和重型运载火箭，这些火箭未来将承担起载人登月、火星探测、木星探测和小行星探测等任务，支撑中国人探索太空的步伐行稳致远。

中国航天科技集团一院火箭专家、中国工程院院士龙乐豪表示，随着新一代长征火箭“家族”的不断服役、成熟和壮大，新老火箭将继续朝着高质量、高可靠和连续成功的方向前进，实现全面交替，继续高效、可靠地将各种航天器安全送入预定轨道，为建设航天强国贡献更多力量，为促进国家经济发展、服务国计民生和创造美好生活提供更多帮助。

本次发射是长征二号丁运载火箭的第62次飞行，是长征系列运载火箭的第433次发射。

(责编：赵竹青、吕骞)

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