原标题：沃尔沃：深入人心的“安全感” 究竟靠的是什么？

在沃尔沃看来，“安全感”，不止于造车，更要直抵人心。

积极防疫，沃尔沃汽车采取了物资发放、线上办公、进厂办公等措施，有力地保障了员工的正常生活与工作。在这场没有硝烟的战“疫”中，沃尔沃汽车彰显了一个大企业的责任与担当，毕竟没有什么能比稳定的物资与安稳的工作更让人有安全感。

6月复工复产以来，很多消费者都表示“保修期、延保期在疫情期间过期，修车很尴尬”。针对这些需求，沃尔沃汽车迅速推出“三大守护政策、两大关怀福利”，给足用户“安全感”。

国家颁布购置税补贴等政策后，沃尔沃汽车也迅速响应加码，宣布全系车型享受补贴，包括政策外的XC90，沃尔沃汽车推出了“同级唯一购置税减半，终身免费保养”等福利。

“以人为本”是沃尔沃汽车的核心理念，积极举措与政策给沃尔沃汽车6月销量注入了强心剂，单月共售出16448台，环比增长达73.9%，远高于乘用车市场整体42%的增长。

汽车产业进入电气化与智能化变革的时代，未来出行的“安全感”又源自哪里？沃尔沃汽车的答案，是求真务实，尊重商业规律。

围绕电气化转型，沃尔沃汽车定下了“2025年实现全面电气化，2030年成为纯电豪华车企”的目标。上半年推出的多款全新纯电车型以及下半年即将亮相的全新的电气化概念车，展现的也正是沃尔沃汽车求真务实的态度。

智能化是社会与工业发展的必然产物，是商业规律。在众多车企对智能化追逐日渐激烈的当今，沃尔沃认为，智能化的基础是安全，不论科技如何发展，人始终是科技的起点和终点。沃尔沃汽车集团全球高级副总裁，沃尔沃汽车亚太区总裁兼CEO袁小林曾指出：“沃尔沃也在探索与实践智能化的路上，但始终秉承严谨态度，过程不敢懈怠，保持着沃尔沃一贯的行事风格——扎扎实实。”

无论是CitySafety城市安全系统，还是下一代产品将搭载的无人监管的高度自动驾驶功能Ride Pilot，它们都共同建立在安全、务实的基础之上。

作为拥有完整ADAS智能驾驶员辅助系统自主研发能力的企业，沃尔沃汽车旗下自动驾驶软件开发公司Zenseact，将与沃尔沃汽车内部来自科技公司Luminar的开发团队共同研发，以实现硬件与软件配合。通过与Epic Games、高通等合作伙伴的软硬件产品，沃尔沃汽车始终在寻求最大程度发挥协同效应，为自己的战略目标的达成而努力。这既是求真务实，也是一种对商业规律的尊重。

在可持续发展方面，沃尔沃汽车始终认为“气候问题是关于所有生命的终极安全测试”。沃尔沃汽车一直在积极推动全价值链的碳中和，与利益相关方一同应对可持续发展的挑战。

在沃尔沃的气候可持续战略中，计划在2018-2025的中短期内，降低整个价值链的二氧化碳排放量。其中全球供应链排放量降低25%，企业总体运营排放量降低25%。在生产环节，计划在2025年将用于生产每辆汽车的能源使用量减少30%。就在今年6月2日，沃尔沃成为签署SteelZero倡议的汽车制造商，标志着在实现“2040年之前成为全球气候零负荷标杆企业”的目标上又前进一大步。

以人为本的核心、稳步推进的电气化与智能化、坚定的可持续发展，沃尔沃汽车集团全球高级副总裁、沃尔沃汽车亚太区总裁兼CEO袁小林在近期的一次采访中表示：“人在生活中所涉及的衣食住行都需要安全感，沃尔沃不提供衣食住，只专注于出行的安全感，并且把它做到极致。”

(责编：曹淼、李源)

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