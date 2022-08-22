原标题：2022世界机器人大会在北京召开 优必选人形机器人亮相大会开幕式

人机“共荣共生”的新时代，正加速从梦想走进现实。8月20日上午，2022世界机器人大会开幕式在京举行。中共中央政治局委员、北京市委书记蔡奇，全国政协副主席、中国科协主席万钢出席开幕式并参加启动仪式，工业和信息化部党组书记金壮龙，中国科协党组书记、分管日常工作副主席、书记处第一书记张玉卓，北京市市长陈吉宁出席开幕式并致辞。世界工程组织联合会主席何塞·维埃拉代表国际支持机构以线上形式参与开幕式并通过视频致辞。开幕式由中共北京市委常委、副市长靳伟主持。同时，优必选人形机器人Walker X受邀参加开幕式，与出席领导一起启动2022世界机器人大会。

优必选大型人形机器人Walker X身高130cm，体重63kg，集六大AI技术于一身，搭载41个高性能伺服关节以及多维力觉、多目立体视觉、全向听觉和惯性、测距等全方位的感知系统，拥有视觉定位导航和手眼协调操作技术，自主运动及决策能力大幅提高，能实现平稳快速的行走和精准安全的交互，可在多种场景下提供智能化、有温度的服务。

据了解，这是世界机器人大会自2015年举办以来，第二次在开幕式上采用人形机器人元素。早在2017年，优必选小型人形机器人Alpha就作为“机智过人”的“小嘉宾”，一起见证精彩时刻。今年，以“共创共享，共商共赢”为主题，世界机器人大会还将特别设立人形机器人专区。世界机器人大会一向被视为全球机器人行业发展的风向标，对于人形机器人的一系列创新尝试不仅为社会各界生动地描绘了未来智能社会的鲜活图景，也代表着中国作为全球机器人的最大市场，坚定发展人形机器人的决心和信心。

同期，世界机器人大会还举办了WRCC世界机器人大赛北京锦标赛，优必选科技旗下赛事Robo Genius共吸引了52支来自全国各地的中小学生队伍参赛。

立足于世界机器人大会，优必选科技的人形机器人就完成了从中国走向全球舞台，而后又载誉而归的旅程。2021年，优必选科技在世界机器人大会上完成熊猫机器人优悠的全球首发。熊猫机器人优悠是以大熊猫的形象为设计原型，在大型人形机器人Walker X的基础上，为迪拜世博会中国馆专属定制。

在迪拜世博会服务长达半年，以Walker X及熊猫机器人为代表的优必选人形机器人作为中国原创前沿技术水平的“科技名片”和先进生产力的“社交名片”，圆满完成了“向世界传递AI”的国家任务。据统计，优必选人形机器人持续工作182天，累计工作超过1200小时，接待了来自45个国家和地区的165个政企商界嘉宾和VIP参访团，共服务全世界的游客176万人次，创造了人类历史上人形机器人首次真正商业化落地应用。

人形机器人是机器人皇冠上的一颗明珠。优必选科技自2012年创立就致力于研发人形机器人，并于当年完成小型人形机器人Alpha的技术验证。2016年，公司开始研发大型人形机器人Walker，在5年里实现了4次重大迭代。此前，Walker还被国际机器人专业媒体The Robot Report 评为“全球值得关注的五大人形机器人”之一，其它四款人形机器人分别为美国波士顿动力的Atlas，Agility Robotics的Cassie，日本丰田的T-HR3s、本田的E2-DR，Walker是由中国企业自主研发的人形机器人。

截至目前，优必选科技在国内外布局专利近3000件，其中发明专利占比超过70%，涵盖了人工智能和人形机器人核心技术领域。研发人形机器人布局的人工智能和机器人前沿技术也在其它领域发挥重要作用，优必选科技将这些创新科技服务于解决社会重大问题和满足社会重大需求，包括培养创新人才、培育新产业、创造新就业、应对人口老龄化等，目前的主要落地应用的场景有人工智能教育、智慧防疫、智慧物流、智慧康养等。（张文）

(责编：曹淼、李源)

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