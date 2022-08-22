人民网北京8月22日电 （记者乔雪峰）交通运输是我国国民经济中基础性、先导性、战略性产业和重要的服务性行业，更是碳排放的重要领域之一。

当前，在我国建设交通强国和实现“双碳”目标的双重压力下，积极发展新能源和清洁能源运输工具，对于促进交通运输行业与能源行业的融合发展、推动交通运输行业绿色低碳转型、促进行业高质量发展、加快建设交通强国具有十分重要的意义。

交通运输部原总工程师周伟在第一届交通与能源融合发展论坛上表示，交通与能源融合发展存在公路分布式光伏项目小而散、禀赋资源开发不足、电能质量差等突出问题。未来交通与能源融合发展，需要重点关注强化政策联动、强化技术支撑、强化标准引领、强化安全保障、强化融资创新这五个问题。

交通运输部科学研究院副院长方海则表示，面对资源紧缺、气候变化、环境污染带来的严峻挑战，利用交通资产能源化、交通用能绿色化既是有效实现交通领域“碳达峰、碳中和”目标的有效途径，又可以助力构建新一代电力系统、推动能源绿色革命，这已逐渐成为交通行业与能源行业的发展共识。

在华北电力大学国家能源交通融合发展研究院执行院长马静看来，能源与交通作为社会经济体系最重要的基础产业和具有集大成者特征的科技领域，亟需重大变革以引领和塑造经济发展模式。而“清洁电能与轨道交通的融合发展作为能源与交通融合发展的先行者，对推动轨道交通绿色化、可持续发展具有重要意义”。

交通运输部科学研究院高级工程师、环境公司副总经理陆旭东指出，分布式可再生能源在交通领域的应用是交通与能源融合发展的关键，是建设（近）零碳交通示范区（枢纽、公路服务区、港区等）的重要技术路径。

陆旭东表示，目前分布式光伏发电系统在交通领域的应用在技术、经济等方面都已经比较成熟，应用场景丰富，发展前景广阔，但在并网、交通安全等方面还存在政策、标准等障碍，下一步应加强政策保障支持、技术标准制定、科技创新与成果推广，进一步促进交通与能源深度融合发展。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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