王绍绍

山城八月，火辣热情。2022中国国际智能产业博览会（以下简称智博会）于8月22日至24日举办。智博会是重庆举办的规格最高、规模最大、影响最广的国际性盛会，今年将举办第五届。借助智博会这一平台，重庆市加快建设“智造重镇”“智慧名城”，推动数字技术与经济社会发展深度融合，高质量发展之路越走越宽广。

见证重庆城市越来越聪明

数字化转型是“重塑城市未来”的关键。四年来，重庆乘着智博会的东风，在各方的大力支持下“火力”全开，为经济社会发展注入“智能因子”，让城市越来越聪明。

天空之城。重庆市渝中区委宣传部供图

外卖小哥刘东就感受到了重庆城市数字化转型带来的变化。最近，他骑车到重庆市江北区大石坝附近送外卖，为了图方便将车停到了马路边，停了3次，被抓到3次，“每次刚停下，就被抓到了，就像天上有眼睛”。

这个神秘的眼睛，就是江北区智慧城市运营管理中心安装的摄像头。据了解，自2020年6月建设“智慧名城”以来，重庆逐步打通多个部门的底层数据，通过技术融合、业务融合、数据融合，建设融跨平台，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务。

上述江北区智慧城市运营管理中心就属于融跨平台，不仅市民乱停车能被抓拍，嘉陵江江边水位、江面漂浮物等62个事件类型也能发现。这些事件处置涉及江北区住建委、文旅委、农业农村委、环保局等多个部门。

2021年11月，国家工信部电子信息产业发展研究院直属机构赛迪顾问发布的《2021中国城市数字化转型白皮书》，指出重庆数字化转型能力继北京、上海、深圳、广州、杭州、青岛等城市后，列全国第7位。

目前，重庆数据中心集群已具备9万个机架、45万台服务器的支撑能力，建成数字重庆云平台，形成“一云承载”的共享共用共连的云服务体系，政务云的上云率100%，在全国处于第一方阵。

见证重庆产业越来越智慧

一场盛会，需要不断孵化新的项目。四年来，智博会通过策划论坛赛事、发布推介、招商引资等系列活动，促成了一批项目签约落地。随着这些项目在巴渝大地结出“智慧之果”，大数据智能化也成为了重庆产业升级的强劲动力，“智造重镇”蹄疾步稳。

7月22日，国内知名的清洁能源与大健康企业亿利集团在西洽会上宣布，将投资6亿元在重庆建设亿利“数字双碳”总部项目。根据协议，该项目主要依托中国信通院在重庆打造的“星火·链网”超级节点，结合自有平台建设绿色数字资产区块链基础设施。

助力这笔投资落地重庆的“星火·链网”超级节点，正是2020年智博会的签约项目。作为全国首个落地的工业互联网超级节点，该节点已于6月8日正式上线，标志着工业互联网标识解析国家顶级节点（重庆）具备了区块链服务能力。

渝北区仙桃国际大数据谷。重庆市渝北区仙桃国际大数据谷供图

同样是2020年智博会签约项目，腾讯云（重庆）工业互联网基地也在签约后加快建设，于去年4月正式揭牌投入运营。目前已引入生态合作伙伴20家，生成57个工业创新App，帮助288家企业“上云用数赋智”。

近年来，重庆坚持智造转型和产业提质“齐头并进”，累计集聚规上数字经济核心产业企业1700余家，数字经济增加值年均增长16%，大数据智能化产业发展势头迅猛。截至目前，重庆累计实施4800个智能化改造项目，建设734个数字化车间和127个智能工厂，示范项目生产效率提升到58.9%。

不仅如此，重庆还获批建设全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点，全市“上云用数赋智”企业超11万家，国家工业互联网标识解析顶级节点（重庆）接入西部9省市、32个二级节点，接入企业节点2802个，标识注册量累计120多亿，累计解析量达76亿，越来越多新兴产业在数字经济浪潮中驶入发展“快车道”。

见证居民生活越来越多彩

一年一度的智博会，也是重庆人体验智能应用、观摩“黑科技”的一次盛会。四年来，重庆大力实施以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略，智博会上的各种“黑科技”也渐渐走入市民生活，用于解决民生痛点、堵点，不断满足市民吃住行、游购娱和教育医疗养老新需求，也让市民生活更多彩。

进出小区“刷脸卡”，水电报修“一键”解决，“电梯卫士”24小时守护安全，车库一氧化碳监测系统自动调整通风状态……在重庆两江新区云顶小区，刚搬进新家的伍琳，真切感受到了“智慧小区”带来的生活便利。而在重庆，类似小区已建成244个，并加快在全市推广。

在各个繁华商圈，针对愈演愈烈的“停车难”，一套套智能停车管理系统新近投用。通过“智慧停车”平台，市民可以轻松感受到停车便利。“过去出来逛街，最头疼的就是‘抢车位’，有时一等就是个把小时。”经常带家人朋友逛街购物的市民田洁说，现在不论是走观音桥还是解放碑，很多停车场都安装了空位信息查询和引导系统，只需关注微信公众号，就能实时了解各大商圈的车位使用情况，还开通了手机支付功能，一些空闲的私家车位还支持临时租用，基本上不用排长队了。

同样在重庆，市民到57家“智慧医院”的任意一家就诊，都能有一番新体验：重庆市中医院的患者就诊时可选择“智慧药房”代煎中药送药到家服务。慢性病复查在网上就能搞定、检验报告单直接传输至绑定手机，遇到紧急情况，重庆市急救医疗中心推出的急救视频120自救互救服务也能派上用场——下载相关App后，医生可通过视频对话，指导现场人员进行救助，为抢救生命赢得宝贵时间。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经