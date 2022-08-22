人民网北京8月22日电 （王绍绍）22日，2022中国国际智能产业博览会（下称“智博会”）在重庆开幕。本届智博会延续“智能化：为经济赋能，为生活添彩”主题，聚焦“智慧城市”年度主题，以线上方式举行。

在今日举行的智博会开幕式及高峰会上，诺贝尔奖、图灵奖获得者等多位全球知名科学家，中国科学院院士、中国工程院院士等知名企业负责人，通过线上方式参会并作视频演讲，共同探讨“智慧城市”建设的新技术、新动态、新趋势等。同时，智博会还同期举行线上展览、论坛、项目签约等相关活动。

据悉，智博会从2018年首届举办以来，积累起广泛的国际影响力、行业引领性和品牌美誉度，大会既是重庆链接国家战略、展示“重庆方案”的“靓丽名片”，更是世界智能产业领域碰撞思想、聚合资源的重要平台。4年来，在智博会的助推下，重庆市累计集聚规上数字经济核心产业企业1704家，数字经济增加值年均增长16%，“智造重镇”“智慧名城”建设迈出坚实步伐。

人民网财经还了解到，本次大会创新设置高端对话环节，打造思想观点交流新平台。大会期间，还将举办“满天星”行动计划重点企业专场签约，助力打造软件和信息服务业产业生态。依托智博会的平台效应，一批重大项目将在此集中签约，让大数据智能化成为重庆产业升级新引擎。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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