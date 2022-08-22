人民网北京8月22日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，截至7月末，三家基础电信企业的5G移动电话用户达4.75亿户，比上年末净增1.2亿户。

数据显示，1-7月份，电信业务收入累计完成9442亿元，同比增长8.3%，增速与上半年持平。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长22.2%。

三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.66亿户，比上年末净增3070万户。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达5.31亿户，占总用户数的93.8%，占比较上年末提升0.8个百分点；1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达6570万户，比上年末净增3112万户，占总用户数的11.6%。

移动电话用户规模稳中有增，5G用户快速发展。截至7月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.72亿户，比上年末净增2941万户。其中，5G移动电话用户达4.75亿户，比上年末净增1.2亿户，占移动电话用户的28.4%，占比较上年末提升6.8个百分点。

工业和信息化部介绍，我国宽带网络建设稳步推进，千兆网络服务能力持续提升。截至7月末，全国互联网宽带接入端口数量达10.43亿个，比上年末净增2560万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到9.95亿个，比上年末净增3504万个,占互联网宽带接入端口的95.4%，占比较上年末提高1.1个百分点。截至7月末，具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达1161万个，比上年末净增375.7万个。

同时，5G网络建设快速推进。截至7月末，5G基站总数达196.8万个，占移动基站总数的18.8%，占比较上年末提高4.5个百分点。其中1—7月份新建5G基站54.3万个。

分地区来看，东部地区5G建设和用户占比领先。截至7月末，东、中、西部和东北地区5G基站分别达到94.6万、42万、47.9万、12.3万个，占本地区移动电话基站总数的比重分别为20.8%、18.3%、16.3%、17.7%；5G移动电话用户分别达21157万、11018万、12199万、3091万户，占本地区移动电话用户总数的比重分别为29.1%、28.6%、27.6%、26.1%。

(责编：申佳平、吕骞)

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