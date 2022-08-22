人民网北京8月22日电 （记者杨虞波罗）据中国气象局消息，昨日一股冷空气已侵入我国新疆北部并给阿勒泰地区带来降雪，预计冷空气未来将一路东移南下，24日起南方大范围高温将逐步缓和。

据气象专家介绍，8月下旬我国天气形势将有“一个持续、三个转折”，西北地区东部、华北西部等地持续多雨，南方大范围高温迎来转折，陕西中南部、四川盆地西部和北部降雨增多，海上热带系统活跃，将有1至2个台风生成。

中国气象局供图

菲律宾吕宋岛以东洋面热带低压已于今天中午前加强为今年第9号台风“马鞍”，未来将向我国靠近并将于25日前后在广东一带沿海登陆，最强可达强热带风暴级别。受其影响，23日白天至25日我国南部海区和华南沿海将先后出现明显的风雨天气。

气象专家提示，随着冷空气南下、海上热带系统靠近等共同影响，24日起，北方的强降雨区将开始南落，南方地区的降雨也会明显增多，持续肆虐的高温热浪天气有望缓解。不过目前高温仍“盘踞”在南方大部地区，仍需继续做好防暑降温工作，等待冷空气与雨水的到来。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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