人民网北京8月22日电 （黄盛）今日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2022年8月22日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.65%（前值3.70%），5年期以上LPR为4.3%（前值4.45%）。据悉，5年期LPR在今年多次下调——今年1月20日，5年期LPR从4.65%下调为4.6%；5月20日，5年期LPR从从4.6%下调至4.45%，下调15个基点。

对此，多位行业人士表示，作为政策利率，MLF利率的下调与LPR下降有着显著的联动效应。8月15日，人民银行开展4000亿元中期借贷便利（MLF）操作和20亿元公开市场逆回购操作，中标利率均下降10个基点，分别降至2.75%、2.00%。此次8月LPR报价利率跟随下调，且基于稳地产和防套利的综合考量，1年期和5年期LPR实现非对称下调，将对降低实体经济融资成本、提振市场主体信心、促进信贷有效需求回升发挥积极作用。

中国民生银行首席经济学家温彬表示，新一期LPR报价利率的下调，将对降低实体经济融资成本、提振市场主体信心、促进信贷有效需求回升发挥积极作用。其中，5年期以上LPR下降幅度较大，有助于扭转市场预期、促进楼市回暖，并有利于消费回升。

中泰证券首席经济学家李迅雷认为，7月社融、信贷数据超预期回落，企业、居民信贷需求低迷，主要反映了预期转弱背景下实体融资需求不足的问题。当前经济基础难言稳固，这是此次降息的前提。而宽信用需要降成本支持，接下来货币政策进一步放松的空间还是有的，主要看房地产销售能否明显改善。

中信证券首席经济学家明明表示，LPR下调落地后可以有效降低实体经济融资成本，实现信贷刺激，带动经济加速修复。他指出，LPR“非对称调降”有助于银行更多向中长期贷款让利，释放中长期贷款需求。

也有市场人士认为，5年期LPR调降有助于降低购房成本，增强购房意愿，提振房地产销售。在内需构成中，规模庞大、上下游链条众多且与居民资产负债表密切相关的房地产行业对稳经济依然重要，关系到宽信用落地的效果和进程。另一方面，LPR调降也有助于降低存量房贷利率，延缓居民降杠杆节奏，并在房贷利息节约下提升消费预期，助力消费回升。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经