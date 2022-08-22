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长方形纪念币来了！中国古代名画系列金银纪念币8月29日发行

2022年08月22日15:32 | 来源：人民网
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人民网北京8月22日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行定于2022年8月29日发行中国古代名画系列（捣练图）金银纪念币一套。该套金银纪念币共4枚，其中金质纪念币1枚，银质纪念币3枚，均为中华人民共和国法定货币，销售渠道可查询中国金币网

据介绍，该套金银纪念币正面图案均为笔、墨、纸、砚造型，辅以竹叶、窗等装饰组合设计，并刊国名、年号。

150克长方形金质纪念币背面图案为《捣练图》中捣练场景，衬以装饰纹样组合设计，并刊“唐代·捣练图”字样及面额。60克圆形银质纪念币背面图案为《捣练图》中缝纫、煽火造型，衬以装饰纹样组合设计，并刊“唐代·捣练图”字样及面额。60克圆形银质纪念币背面图案为《捣练图》中扯练造型，衬以装饰纹样组合设计，并刊“唐代·捣练图”字样及面额。60克圆形银质纪念币背面图案为《捣练图》中熨烫、嬉戏造型，衬以装饰纹样组合设计，并刊“唐代·捣练图”字样及面额。

纪念币规格和发行量方面，150克长方形金质纪念币为精制币，含纯金150克，规格64毫米×40毫米，面额2000元，成色99.9%，最大发行量1000枚；60克圆形银质纪念币为精制币，含纯银60克，直径45毫米，面额20元，成色99.9%，最大发行量3×10000枚。

(责编：罗知之、吕骞)
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