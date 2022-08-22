原标题：国产化数据库崛起天翼云数据库TeleDB全新升级

8月16日，以“红云天翼安全普惠”为主题的天翼云TeleDB系列产品升级发布会在线上举办。此次发布的天翼云自主研发云原生数据库进行全新升级，推出一站式HTAP融合数据库，以及TeleDB数据库容灾双活方案，同时也展示了TeleDB数据库的可用性、易用性、安全性、云原生、容灾等能力，以及其在各行业领域的实践成果。

国产化数据库核心技术自主可控是关键

近年来，全球产业链供应链不稳定性不确定性明显增加，科技创新成为大国战略博弈的主战场。据Gartner数据显示，2021年我国数据库市场规模56亿美元，同比增长31.4%。天翼云积极响应数字经济发展需求，坚持科技创新引领，不断加快关键核心技术自主攻关，走出了一条引领国产化数据库高速发展之路。

此次发布会中，天翼云科技有限公司首席专家侯圣文表示，面向企业数字化转型，天翼云提供“上云用数赋智”一体化服务能力。在“上云”环节，打造完备的迁移工具和专家团队，让企业上云迁移无忧；在“用数”方面，为企业提供大数据平台底座和数据中台能力；在“赋智”方面，基于云原生架构AI中台，实现AI技术快速研发、共享复用和高效部署。

中国信息通信研究院云计算与大数据研究所副所长魏凯表示，我国数据库将规模化向重点行业深入应用创新，比如电信行业，其计费系统、经分系统是对数据库产品能力要求非常高的业务模型，中国电信天翼云自研的产品可以很好地承接电信运营商数据库转型的需求。

TeleDB数据库技术再创新

历经十年磨炼，天翼云自研TeleDB数据库沉淀了种类齐全的系列产品，形成安全可靠、极致弹性、金融级高可用、AP/TP混合负载四大核心能力。此次发布会，TeleDB数据库再次全面升级，天翼云围绕数据可用性、易用性、安全性的内核研发，逐步攻克云原生、HTAP、容灾等数据库关键技术。

在云原生数据库研发实践中，天翼云突破数据库容器化和存算分离两大关键技术攻坚，大幅提升数据库系统整体可靠性，使RTO由分钟级降到30秒之内，数据可靠性达99.9999%，在提高计算资源利用率的同时，降低企业存储成本，实现降本增效。目前，天翼云云原生数据库版本已经在福建电信进行试点，为福建电信解决了数据库部署密度低、资源浪费及数据扩展性的问题。

HTAP被视为未来数据库领域发展趋势之一。天翼云创新推出一站式实时HTAP的TeleDB融合数据库，具有企业级分布式数据库的关键特性，能随着业务增长进行水平弹性扩展，并可同时支持OLTP（在线事务处理）和OLAP（在线分析处理），实现金融级的高可用。TeleDB融合数据库适用于视频监控上云、媒体存储等数据大规模、高可用、高吞吐的多元化业务应用场景。

数据上云，容灾是关键。天翼云结合国际七大灾备建设标准进行产品规划设计，推出TeleDB数据库容灾双活解决方案，针对客户的各级灾备要求，提供相应的数据备份、同城容灾、同城双活、异地容灾方案，高效的企业级数据库容灾安全可满足用户在IDC灾难发生时确保云上数据安全性、保障业务不中断、降低运维与管理成本等核心诉求。天翼云灾备双活方案目前已在全国多地的健康码、核酸检测场景中应用，基于TeleDB分布式关系型数据库，各地健康码系统实现了主中心和双活中心的切换，从容应对新增资源池间互联电路中断或双活中心整体故障等情况。

构建自主可控数据库大生态

如今，天翼云TeleDB数据库系列产品已做到技术自主可控，具备高可靠、高可用、弹性扩展、自动化运维等优势，承载了中国电信3000多套核心IT系统，助力中国电信成为国内第一家100%使用国产数据库的电信运营商，并在政务、物联网、新能源、医疗等行业落地成熟。

以广东电信IT上云为例，公司从核心生产系统到经营分析系统，数据库全部采用天翼云数据库产品，实现核心技术自主掌控，TeleDB横向扩展能力及高可用架构解决了原有系统扩展性不足、停机停服时间长等业务难点，同时基于DTS同步，实现异构数据库之间的数据同步共享。IT系统全面上云后，系统响应性能提升10倍，产品上架速度提升2倍，计费效率提升20倍，完备的自动化运营平台提高了运营管理效率，提升了客户感知，增强了企业核心竞争能力。

在生态建设方面，天翼云基于国产化产业生态，围绕商业生态、产业生态、社区生态以及人才生态等维度持续发力，致力于构筑开放、包容、勇于革新的自主可控数据库生态，推动行业发展。

以平凯星辰为例，天翼云与平凯星辰基于TiDB数据库源代码，研发出TeleDB for HTAP分布式数据库，通过共建电信行业分布式数据库实验室，推进TeleDB for HTAP在业务场景落地实践、标准规范制定，加速国内电信行业基础软件自主可控和创新的进程。

接下来，天翼云将围绕HTAP、云原生数据库、多引擎同架构、生态共建等领域持续深耕，以兼具极致扩展性、敏捷交付能力、易用性、高可用高可靠以及高性能低成本的数据库产品，满足千行百业日益增长的信息化需求，提升客户服务体验，驱动产业数字化转型。

(责编：董童、李源)

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