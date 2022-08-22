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湖北省启动专项行动 帮扶未就业高校残疾人毕业生

2022年08月22日08:25 | 来源：湖北日报
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原标题：帮扶未就业高校残疾人毕业生

　　湖北省残联日前印发通知，决定开展未就业高校残疾人毕业生“一人一策”不断线帮扶专项行动，对身有残疾、较长时间未就业的高校毕业生进行重点帮扶。

　　专项行动以离校未就业湖北生源应届残疾人高校毕业生和35岁以下具有专科及以上学历的登记失业湖北残疾人为重点帮扶对象，以“提供100%就业年龄段全周期不断线帮扶、实现除特殊原因外100%就业创业”为目标，实行就业指导员、县级包保帮扶人、市级帮扶联系人、省级帮扶联系人“四帮一”包保模式，聚合力量每年下半年集中行动，次年上半年跟进帮扶。

　　专项行动主要内容包括：完善“一人一策”就业服务档案，建好用好全省残疾人就业和职业培训实名制信息管理系统、全省按比例就业联网认证“跨省通办”信息管理系统等；提供个性化职业指导，对有就业意愿的，至少提供1次职业指导、3次岗位推介、1次技能培训或见习机会。（记者 周志兵、通讯员李剑锋）

(责编：曹淼、李源)
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