广东开展“百城千社万企助就业”专项行动
2022年08月22日08:47 | 来源：南方日报
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原标题：广东开展“百城千社万企助就业”专项行动
8月21日，广东省民政厅、省教育厅、省人社厅、省退役军人事务厅等4部门联合举办“百城千社万企助就业”专项行动启动仪式。该行动将于今年8月至10月间开展，覆盖全省各市区县，联动千家社会组织，连接万家企业用人单位，给高校毕业生、自主就业退役士兵等群体提供更多就业渠道。截至目前，共有3000多家社会组织及企业提供上万个岗位，超3000名学生已上传简历。
省民政厅相关负责人介绍，此次专项行动将设置网络招聘专区双选活动、“云上双选”线上直播招聘和线下双选会，充分链接企业资源，打通就业渠道。各社会组织将在提供就业岗位的同时，积极号召各会员企业参与此次活动。
网络招聘专区双选活动将在8月至10月期间搭建线上平台。一方面，由各社会组织发动会员企业在指定平台上发布岗位招聘信息。另一方面，相关部门将号召高校毕业生、自主就业退役士兵等有就业需求的群体上传个人求职信息，实现供求双方双向选择。
“云上双选”线上直播招聘活动将主要包括“直播带岗”与“云端课堂”两方面内容。其中，“直播带岗”于8月21日起，在20天内开设9场专场，包括人工智能行业专场、半导体行业专场、汽车行业专场、制造业专场、慈善组织专场、退役军人专场等，更大范围、更加精准地满足高校毕业生及自主就业退役士兵择业需求。
“云端课堂”则聚焦提升求职者自身就业竞争力，邀请资深人力资源行业专家提供在线职业生涯规划、面试技巧等专业培训。
此外，专项行动还将在9月中下旬组织重点用工企业开展线下双选会，与求职青年现场交流。同时，邀请人力资源服务机构，设置特色展区，以园游会的形式开展创意就业服务。（记者/钱明雅 通讯员/王庆森 叶金鑫）
(责编：董童、李源)
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