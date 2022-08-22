原标题：新华全媒+｜甘肃：百名人社局长直播推荐岗位 求职者称“高效”“靠谱”

企业代表在直播活动现场向求职者介绍岗位。新华社记者 张睿 摄

甘肃信达通信技术有限公司人力资源部主任杜玉平没想到，仅凭一场直播，公司竟能在短短10天接到近60份简历。

甘肃信达通信技术有限公司8月10日参加了一场直播推荐岗位活动，这场活动因有兰州市人力资源和社会保障局局长做客，关注度颇高。

8月以来，甘肃省启动百名人社局长直播推荐岗位活动，组织每个市州、县区至少一位局长（副局长）走进直播间，帮助用人单位和求职者高效对接。

经过筛选，甘肃信达通信技术有限公司成为首批参与活动的企业之一，“由于线下招聘和面试不断延期，大量原本对接好的求职者转而寻求新工作，公司招聘成本越来越高。”杜玉平说。

当天，杜玉平代表公司走进位于兰州市人力资源产业园的直播间，十几分钟的互动中，有关公司情况、薪资待遇、工作环境的提问不断涌现，许多求职者当场就投了简历。

丁戈今年26岁，电子信息专业出身，一直希望进入通讯行业工作，他在家刷手机时偶然点进了这场直播推荐活动，发现了自己寻找已久的岗位，立即投出了简历。

“从工作性质、地点、薪资待遇来看，这份工作让我心满意足。”投递简历前，丁戈隔着屏幕，将自己关心的问题抛向杜玉平，当场就得到了回应。“本以为就业之路会比较漫长，结果却很顺利。这种方式高效、靠谱！”

目前，丁戈已正式入职四天，成了这家公司的网络运维人员。他说，人社部门事先根据经营规模、诚信状况，对所有招聘企业进行了初筛，有政府牵线把关，找工作顺利了不少。

段建平也通过这次直播找到了工作，“这种直播信息量大，让人想一直看下去。”段建平说，相比一般的线上招聘，直播推荐岗位的方式鲜活、直观，他在直播活动中了解到兰州信利达建材有限公司相关岗位信息并投了简历，如今，已是这家企业分销部的分销经理。

另一位求职者尚弘祥说，线上求职已经是传统求职方式的重要补充，比起在网站上被动地读信息、投简历，直播推荐岗位的形式互动性强，也更好地激发了求职者的热情和信心。

兰州信利达建材有限公司人事经理唐子婷说，直播可以很好地打通用人方和求职者的“信息桥”，相信将来直播招聘会是企业招揽人才的常态。

记者从兰州市人社局获悉，截至19日，百名人社局长直播推荐岗位活动兰州市专场已累计举办35场直播，共推介企业736个、岗位8652个，在线浏览量达68万人次，收到简历1.5万份。

“直播推荐岗位不仅能快速对接到入职意愿较为强烈的求职人群，还可以向社会展示企业形象。”甘肃信达通信技术有限公司总经理马维珍说。（记者梁军、王紫轩、张睿）

(责编：董童、李源)

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