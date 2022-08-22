重庆举办2022年离校未就业高校毕业生国有企业专场招聘
重庆市2022年离校未就业高校毕业生国有企业专场招聘会19日举行，46家国有企业带来上千个岗位供求职者选择。
据介绍，重庆市正在进行中的2022年离校未就业高校毕业生服务攻坚行动，将通过市、区县联动和“一区两群”协同，举办不低于1000场专场招聘会。本次活动以“筑梦青春就创未来”为主题，由重庆市人力社保局、重庆市教委、重庆市国资委联合主办，旨在满足国有企业人才需求，促进离校未就业高校毕业生就业。
招聘会邀请到重庆城投集团、重庆旅投集团、重庆太极集团、重庆对外建设集团、重庆建工集团等46家国有企业参加，提供包括软件工程师、机械设计、建筑设计、培训讲师、法务管理、金融财务、咨询师、市场营销等1183个岗位，涵盖人工智能、机械自动化、金融、工程、新能源等多个领域。
值得一提的是，为方便未到现场的离校未就业高校毕业生求职，重庆市人力社保局在网上公布了用人单位的岗位信息、电子邮箱、联系电话，未就业毕业生可以在8月25日前完成简历投递，通过线上线下相结合，发挥招聘活动最大效果。
“攻坚行动将一直持续到2022年年底，除国企专场招聘外，还将举办专精特新企业、智能制造、现代服务业、房地产建筑业等专场招聘活动，全市计划举办不低于1000场专场招聘会。”重庆市人力社保局相关负责人说，按照2022年离校未就业高校毕业生服务攻坚行动要求，重庆将结合辖区未就业毕业生专业、技能、意愿等实际情况，聚焦信息、软件、现代服务业三大产业，灵活组织分行业、分专业、小型化、有针对性的线下招聘。
特别是未就业毕业生较为集中的区县，每周将至少举办1次专业性招聘活动，每月至少举办1次综合性招聘活动。重庆市人社部门服务高校毕业生工作不断档、服务不断线，确保高校毕业生年底就业率不低于去年、困难毕业生100%实现就业或参加到就业准备活动中。（李海岚）
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