原标题：【多地开展就业援助】安徽：3600多个岗位助困难人员就业

记者从安徽省人力资源和社会保障厅获悉，日前，安徽省就业援助“暖心活动”启动仪式暨专场招聘会在芜湖市举行。此次招聘会上，60多家企业共提供3600多个就业岗位，涵盖装备制造、现代服务业等多个领域，300余名援助对象参加，162人达成就业意向。

在做好就业困难人员帮扶工作的同时，安徽省还聚焦高校毕业生、返乡农民工等重点群体，出台《就业促进行动方案》，着力解决社区“三公里”内困难群体就业不充分、省域范围内劳动用工信息不对称等突出问题，为劳动者和用工企业提供更多暖心服务，促进更加充分更高质量就业。

据了解，安徽省就业援助“暖心活动”活动时间为2022年8月至10月，为期3个月，重点援助对象为失业1年以上、大龄、最低生活保障家庭、身有残疾的登记失业人员；脱贫家庭、最低生活保障家庭、零就业家庭以及身有残疾、较长时间未就业的高校毕业生以及其他符合条件的就业困难人员。

活动期间，将对援助对象实名登记建册，对辖区内各类就业困难人员开展上门走访，精准认定、登记建册，做到人员底数清、技能水平清、就业需求清、就业情况清；对辖区内就业援助对象开展送岗位、送培训、送服务、送政策等集中帮扶活动，及时掌握就业援助对象的就业情况、问题困难、意见诉求，帮助就业困难人员实现稳定就业，确保零就业家庭动态清零。（记者陈华 唐姝）

(责编：董童、李源)

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