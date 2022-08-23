8月18日，由工业和信息化部发起，中国信息通信研究院、中国信息消费推进联盟主办的“信息消费助力乡村振兴”区县行首站活动暨启动仪式在河南省洛阳市汝阳县举办。作为新电商平台，叮咚买菜积极参与其中，通过农产品采购等实际行动的方式，助力乡村振兴。

8月20日，叮咚买菜首席果蔬专家王兴银为汝阳县的种、养殖大户做了题为《现代化农产品供应链与叮咚良好农业规范》培训，重点讲解了叮咚买菜需求及现代农产品供应链的打造方式等内容，希望帮助更多的农户打造出更高质量的农产品，通过叮咚买菜的平台销往各大城市。

河南玉米小麦蔬菜瓜果等物产丰富，是叮咚买菜重要的农产品采集地区。位于河南东南部的宁陵县葡萄栽培历史悠久，追溯至20世纪60年代，其葡萄种植规模就达到了上万亩。最近几年，宁陵县葡萄种植面积约1.5万亩，包含“夏黑”“阳光玫瑰”等多个品种，目前葡萄种植已成为当地主导的农业产业之一，是提升农民收入，实现乡村振兴的重要抓手。

当地果农种植的“阳光玫瑰”。（受访者供图）

今年夏天，连续多天35℃以上的高温炙烤着中原大地，宁陵县阳驿乡果农单红林种植的200亩“阳光玫瑰”也晒足了日光浴，青绿色的果子串串颗粒紧实，个个饱满溜圆、晶莹剔透，咬一口满嘴爆汁儿，嘎嘣脆甜。

自去年起，叮咚买菜和河南省宁陵县果农合作，种植“阳光玫瑰”葡萄，这也是单红林首次以订单农业的方式和新电商平台合作。他表示：“叮咚买菜对果子的大小、风味要求高，我们的种植技术和水平也得跟着提高，种出来的果子风味好、销量路广，明年我们还会继续和叮咚合作，种植的面积将会从200亩翻倍到400亩。”

单红林土生土长的宁陵阳驿人，是当地葡萄种植大户。2009年酷夏，25岁的单红林在江苏无锡打工，花20块钱在超市里买了一串葡萄。在他的印象里，那串儿葡萄“特别甜”，比自己从小吃到的，村里种植的葡萄口味好太多。就这样，单红林带着从超市售货员那打听来的葡萄产地信息去了安徽宿州，找到了那串好吃的葡萄“夏黑”。随后，单红林辞了工作回到老家，拉上三个朋友一起承包了50亩地，开始种葡萄。第二年夏天，单红林的第一茬“夏黑”葡萄熟了，这也是全宁陵县的第一茬“夏黑”葡萄。

“夏黑”一种就是十几年，但单红林对葡萄的想象不止于此。2017年，单红林花500块钱去上了一堂葡萄节本绿色高效栽培技术培训会，就是在那堂课上，他意识到，自己也可以试着种植“阳光玫瑰”葡萄。当时，这种水果地采价格50多元一斤，品质好的零售价动辄上百元一斤。抱着试试看的态度，2017年年底，单红林栽培了2亩“阳光玫瑰”。在河南省农业科学院园艺研究所老师的悉心指导下，17个月之后，他收获了7000多斤“阳光玫瑰”葡萄，卖了13万元。“那会儿我们第一次种这个品种，品质不太好，地采价大概是20块钱，远低于市面上的价格，但还是比之前的品种挣钱。”尝到甜头儿之后，单红林决定要扩大种植面积，种植更多的“阳光玫瑰”葡萄。

单红林所在的宁陵县是有名的多膜促早设施葡萄园区，在河南省农科院园艺研究所的指导下，高光效树形、花果精细化管理、平衡配方施肥、病虫害绿色防控等高效配套先进技术得到广泛应用。这里的“阳光玫瑰”葡萄甜度高、风味好，产量也不错。加上有连锁商超的渠道加持，单红林的葡萄很快打开了销路。

2021年，叮咚买菜的采购“嗅着”味道前来基地考察，了解基本情况后，双方达成合作——划出200亩葡萄园，作为订单农业基地，生产符合叮咚买菜标准的“阳光玫瑰”葡萄。叮咚买菜水果商品开发负责人介绍，叮咚买菜订单农业项目采用直采模式，深入产地源头不仅缩短了农产品的流通链路，提高了其流转效率，还可以保证其品质。以单红林种植的“阳光玫瑰”为例，叮咚买菜不光设定了产品收购标准，还在用肥等具体种植环节给出技术指导。

单红林介绍，叮咚买菜对“阳光玫瑰”要求严格，只有单粒重量12g以上，甜度达到20°还要求单串的重量为750克到1000克之间”的葡萄才能达到叮咚买菜的收购及售卖标准。

以往，种地要靠天吃饭，而温室大棚和现代种植技术也在慢慢解决这个难题。单红林所在的宁陵县促早设施葡萄区采用的是温棚促早栽培方式，其比露地避雨栽培虫害小，产量稳定，提早30天到40天上市，填补市场上的空档期，当地果农的收益也更高。

今年，由于市场“阳光玫瑰”整体产量增加，加之有些产区的葡萄遭受高温，品质受到一定程度的影响，市场售价不高，有些甚至低质10元一斤。而单红林按照叮咚买菜要求的标准种植的“阳光玫瑰”品质好，价格还相对稳定，地采价格也在十几元以上。同时，和叮咚提前签订的合同在保障销路的同时，也保障了价格。单红林组织农户一起将刚采摘下来的葡萄送往800公里外的叮咚买菜上海的城市分选中心，目前大概每天6000斤到8000斤。

过去，单红林种植的“阳光玫瑰”，主要是供货给省内的一家连锁超市，价格稳定，但是需求量相对有限。如今，和叮咚买菜合作之后，他有了新的想法。“今年肥料等原材料成本价格涨得厉害，没往年挣钱。不过和叮咚买菜合作还是很好的，按照叮咚买菜的种植要求，我们的葡萄质量也有了提升。有助于我们之后做品牌化，只要产品好了，销路和价格都不愁。明年我还会继续和叮咚买菜合作，今年是200亩，明年准备追加到400亩。”

单红林种植葡萄采用的是家庭农场和合作社模式，即不光是自己承包的土地用来种植，还会集合当地的农户，成熟时单红林集中采购，和农户一起打包对外销售。而叮咚买菜订单农业的方式，是在以往的基础上往前进了一步，即采用统一的方式种植、管理，产品质量提升了，销路不用愁，价格也有保障。以现在为例，“阳光玫瑰”亩产1500克到1750千克，6、7个月的种植周期，刨去各项成本，亩产3万到4万元。

叮咚买菜水果开发负责人认为，相较于基地直采模式，订单农业模式通过订单种植、以销定采的方式精准把握市场需求，还能进一步改变传统的产销链路，化解市场不稳定对农业种植产生的风险，从而，让基地安心合理规划种植节奏，进一步提升葡萄的品质。“河南是中国的粮仓，也是农业的富矿。目前，我们也在河南其它地区寻找多个葡萄品种的种植基地，希望在为消费者寻找到好水果的同时，通过以销定产的方式带动河南水果种植的发展，助力河南乡村振兴。”该负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

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