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商务部：十年来我国服务贸易快速发展

2022年08月23日10:12 | 来源：人民网
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商务部副部长盛秋平。刘健摄

人民网北京8月23日电 （记者赵竹青）国务院新闻办公室今天上午举行新闻发布会，商务部副部长盛秋平介绍，目前，服贸会各项筹备工作已基本就绪，正在做最后的冲刺。盛秋平表示，服贸会自创办以来不断发展壮大，成为我国对外开放三大展会平台之一。服贸会十年，也是我国服务贸易快速发展的十年。当前，全球疫情起伏反复，国际环境不确定、不稳定因素增多，世界经济复苏脆弱乏力，在这样背景下如期举办2022年服贸会具有特殊的重要意义。

一是凝聚共识、共促服务贸易开放合作。近年来，我国加快构建更高水平开放型经济新体制，连续五年缩减外资准入负面清单。在海南率先探索跨境服务贸易负面清单管理制度，区域全面经济伙伴关系协定RCEP正式生效，新增22个服务开放部门，提高了37个服务部门的开放水平，中国开放的大门越开越大。今年服贸会将进一步发挥对外开放重要展会平台重要，更加聚焦服务贸易开放合作、绿色发展、数字化进程等前沿领域，举办论坛会议推介洽谈等200余场活动，汇聚政产学研各领域精英，为服务贸易开放发展贡献智慧和力量。

二是聚焦前沿、共促服务贸易发展。世纪疫情对传统服务贸易造成冲击，同时也催生了大量新技术、新业态、新场景，远程服务、非接触经济等快速发展，以数字化、智能化、绿色化为特征的知识密集型服务贸易成为发展的新动能。2012至2021年十年间，我国知识密集型服务进出口年均增速达到9.3%，占比提高了10.3%，其中个人文化和娱乐服务、电信计算机和信息服务、知识产权使用费、金融服务分别增长5.8倍、3.2倍、2.1倍和1.6倍。离岸服务外包规模增长2.9倍，服务外包产业累计吸纳就业1127万人。今年服贸会继续以线上线下相结合的方式举办，其中线下展览展示总面积15.2万平方米，比上届增加2.6万平方米。除综合展还设置九个专题展。今年更加突出“双碳”主题，新设环境服务专题展，全面展示生态环保、绿色节能技术、新应用；更加突出数字科技新元素，在电信服务专题中设置了元宇宙体验馆；另外继续设置金融服务、教育服务、健康卫生服务、供应链及商务服务等专题展，都将充分展示各类新技术、新成果、新业态、新模式。

三是联通内外、共享服务贸易市场机遇。当前我国新发展格局加快构建，十年来中国服务业增加值增长1.49倍，进口服务累计超过4万亿美元，超大规模市场优势进一步强化。本届服贸会将会有超过400家的世界500强以及国际龙头企业线下参展，整体国际化率达到20.8%，比上一届提升近3个百分点。服贸会作为服务贸易领域国家级、国际性、综合型大规模展会，将引领我国服务消费趋势，加快消费复苏和升级，为各国企业积极融入中国服务大市场提供全方位机遇，为中国企业充分利用国际国内两个市场、两种资源提供展示交易的平台。

(责编：赵竹青、吕骞)
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