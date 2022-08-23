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人民银行：保持贷款总量增长稳定性 保障房地产合理融资需求

2022年08月23日09:15 | 来源：人民网
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人民网北京8月23日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行昨日召开的部分金融机构货币信贷形势分析座谈会强调，主要金融机构特别是国有大型银行要保持贷款总量增长的稳定性，保障房地产合理融资需求，依法合规加大对平台经济重点领域的金融支持。

会议认为，今年以来，人民银行、银保监会加大稳健货币政策实施力度，兼顾短期和长期、经济增长和物价稳定、内部均衡和外部均衡，支持统筹疫情防控和经济社会发展。各主要金融机构主动担当作为，加大信贷投放力度，有力支持了二季度经济实现正增长。1-7月新增人民币贷款14.4万亿元，同比多增5161亿元。7月末，M2、社会融资规模、人民币贷款余额增速均保持在10%以上。贷款利率持续下降，1-7月企业贷款利率为4.29%，同比下降0.34个百分点。

会议指出，我国经济延续恢复发展态势，但仍有小幅波动。当前正处于经济回稳最吃劲的节点，必须以时不我待的紧迫感，巩固经济恢复发展基础。金融系统要进一步提高政治站位，增强责任感，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，将党中央、国务院各项决策部署落实落细，保持经济运行在合理区间。

会议强调，主要金融机构特别是国有大型银行要强化宏观思维，充分发挥带头和支柱作用，保持贷款总量增长的稳定性。要增加对实体经济贷款投放，进一步做好对小微企业、绿色发展、科技创新等领域的信贷支持工作。要保障房地产合理融资需求。要依法合规加大对平台经济重点领域的金融支持。政策性开发性银行要用好政策性开发性金融工具，加大对网络型基础设施建设、产业升级基础设施建设、城市基础设施建设、农业农村基础设施建设、国家安全基础设施建设等重点领域相关项目的支持力度，尽快形成实物工作量，并带动贷款投放。要坚持市场化、法治化原则，统筹信贷平稳增长和防范金融风险之间的关系。

(责编：罗知之、吕骞)
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