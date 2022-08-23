人民网记者 杨虞波罗

最近，高温天气频频“刷屏”，截至8月22日，中央气象台已连续33天发布高温预警。

连续数日的高温少雨天气，令部分地区旱情持续发展。长江干流及洞庭湖、鄱阳湖水位较常年同期偏低4.85-6.13米，创有实测记录以来同期最低。8月18日，中央气象台发布今年首个气象干旱黄色预警。

如何克服高温天气叠加干旱的挑战？如何保障民生用水？如何保障秋粮丰收？连日来，财政部、应急管理部、水利部、农业农村部等相关部门相继发声，回应社会关切。湖北、安徽、江西等地出台具体举措让群众吃下“定心丸”。

多部门出招抗旱保收

7月以来，受副热带高压控制，长江水位进入主汛期后持续退落，出现了“汛期反枯”的罕见现象。长江流域旱情发展迅速，四川、重庆、湖北、湖南、江西、安徽等6省（市）耕地受旱面积1232万亩，83万人、16万头大牲畜因旱供水受到影响。

为支持地方做好抗旱工作，财政部、应急管理部、水利部、农业农村部等多部门出“实招”。

8月17日，财政部、应急管理部下达4.2亿元中央自然灾害救灾资金，其中，预拨2.1亿元，支持安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、新疆等7省（区、市）做好抗旱救灾工作，重点解决城乡居民用水困难等问题。

8月17日，水利部副部长刘伟平在长江流域抗旱保供水保秋粮丰收有关情况发布会上介绍，为有效应对目前长江流域严重的旱情，水利部已于16日12时启动实施“长江流域水库群抗旱保供水联合调度专项行动”。调度以三峡水库为核心的长江上游梯级水库群、洞庭湖湘资沅澧“四水”水库群、鄱阳湖赣抚信饶修“五河”水库群加大出库流量为下游补水，计划补水14.8亿立方米。

“要密切关注长江流域旱情，深入分析旱情对农业生产和群众饮水的影响，滚动预报降雨、来水、蓄水等情况，及时发布干旱预警，及时启动干旱防御应急响应。”刘伟平表示，要组织编制长江流域应急水量调度方案，派出工作组赴旱区一线，协助指导地方摸清缺水状况，“一库一策”“一村一策”制定应急预案，落实抗旱保供水兜底措施。

当前，南方中稻陆续进入抽穗扬花期，夏玉米进入抽雄吐丝期，正是产量形成的关键期，也是对温度、水分最敏感时期，高温叠加干旱将导致花粉活性下降，影响结实率。

近日，农业农村部紧急下发通知，进一步部署防范高温干旱保秋粮丰收工作。农业农村部表示，要组织专家根据不同区域受旱程度和不同作物生长发育进程，制定完善分区域、分作物技术指导意见，一县一策、分类指导。水稻重点落实以水调温降低穗层温度、喷施叶面肥增强植株抗高温能力等措施，防止花粉败育。玉米重点落实灌溉补墒、叶面喷水喷肥和辅助授粉等措施，提高结实率。加强病虫监测防控，重点防治水稻“两迁”害虫和草地贪夜蛾，大力推进统防统治，坚决遏制暴发流行。

“渴”不容缓 多措并举保供水

受久晴少雨影响，江西赣江水位持续下降。图为赣江南昌段的滩涂露出水面。 人民网 时雨摄

面对旱情，多地迅速启动应急预案，采取多项切实可行的供水措施，保障群众基本生活饮用水。

在湖北，各地水利和湖泊局、农村安全饮水保障中心组织抗旱应急队伍，巡检乡村旱情。对水源枯竭的地方，采取科学调水、拓展水源、水车送水等措施；针对供水量减小、水压不够的区域，则实施分片分时段供水，消防大队派遣消防车送水服务灾区群众；各地还加强管线巡查和供水设施维修养护，及时抢修破损管道，确保供水设施保持良好运行状。

在湖北省王英灌区阳武总干渠52.08公里的工作现场，1993年出生的王纯头顶烈日，沿渠检查渗流、统计数据。据王纯介绍，巡查工作看似简单，却是一件是很消耗体力的事情，不仅要查看每个直灌口的流水量还要查看渗流点，12公里的战线一轮巡查要三个多小时，一趟下来，就像洗了澡一样。

此外，中国气象局还从辽宁调拨国家高性能人工增雨作业飞机，支援湖北抗旱增雨。湖北另外租用的一架增雨作业飞机已停靠荆州沙市机场，配合地面作业共同发力，开展为期三个月的人工增雨作业。

在安徽，8月10日，防汛抗旱指挥部对沿淮淮河以南合肥、蚌埠、淮南、滁州、六安、马鞍山、芜湖、宣城、铜陵、池州、安庆、黄山市启动抗旱Ⅳ级应急响应。12个市、75个县(市、区)累计投入抗旱人数超121万人、抗旱资金逾7.6亿元人民币。

在重庆，救援队伍先后出动9.8万人次，装备、车辆27万台次，调拨大型抗旱储水设备180套，划拨抗旱资金1000万元，区县饮水困难的问题基本得到解决。

重庆市应急管理局党委委员、政治部主任邹瑜介绍，接下来以保障人畜饮水安全为基本要求，全力做好抗旱工作。坚持日研判、日报告，动态掌握干旱情况，包括范围、人口及水源情况，精准组织缺水地区应急送水，确保不发生因旱亡人事件。

此外，目前重庆全市266个人工影响天气作业点、107门高炮、96台火箭和近600名作业人员已经进入临战状态，密切监测天气，一旦有作业时机将适时开展人工增雨降温作业，缓解高温干旱。

解“渴”有招 全力以赴保秋收

8月中下旬是长江中下游地区秋粮及秋收作物产量形成的关键期，也是高温敏感期，需水量较大。当前，出现旱情的主要是长江流域6省市的灌区末端、丘陵岗地和“望天田”。

在江西省南昌市新建区联圩镇的稻田旁，连日来，当地干群帮助群众打井，准备引水给晚稻田抗旱。一个多月来，江西持续高温少雨，旱情凸显，当前正值晚稻生长期，通过打井、抽水等措施能为晚稻“解渴”。

8月17日，江西省农业农村厅发布《关于开展农业抗旱服务指导工作的紧急通知》，决定近期派出11个工作组，赶赴22个县（市、区）开展农业抗旱服务指导工作。

在安徽省宣城市宣州区周寒河上开挖的临时渗水井。人民网 张俊摄

在安徽省马鞍山市和县，进入7月中旬以来，由于持续高温无雨，多地出现了不同程度的旱情。在和县农业农村局的部署下，各镇采取有力措施，立足墒情，引水灌田，千方百计为农田找水、引水、送水，让万亩农田喝上了“保苗水”。

同时，一批科技特派员进村入户，采取多种形式开展抗旱保苗工作。“一方面通过农业技术指导，加强高温季节苗期管理，帮助农户抗旱保苗；另一方面也提醒他们注意农业安全生产，防止中暑。”和县农业农村局科技特派员李俊松说。

“我家种了十几亩水稻，目前正处于抽穗扬花期，如果没有水灌溉，损失难以想象。”看着涓涓清水流进田间，和县石杨镇种植户王祥山总算松了一口气。

近日，重庆部分地区经历有气象纪录以来罕见的连晴高温天气，奉节县屡屡登上全国高温榜前10位，作为奉节三大脐橙种植片区之一的朱衣镇旱情严重。当地果林依山而建，持续的高温酷暑导致日常灌溉用水的堰塘已干涸，农户急需资金购买水泵水管从山下取水。

在了解到当地农户困难后，建行重庆奉节支行“张富清金融服务队”迅速安排专人进行对接，并开通审批“绿色通道”，为105户有紧急资金需求的果农授信种植贷—脐橙贷，金额超过1800万元，第一时间驰援抗旱一线。

8月18日，重庆农业农村委发布《关于切实做好当前农业生产抗旱工作的紧急通知》，各级农业农村部门要结合天气情况、立地条件、作物长势和受旱等级，组织发动广大群众生产自救。各级农业农村部门要牢固树立“大春损失晚秋补”理念，充分利用重庆市秋季温光资源，大力发展晚秋生产。（肖璐欣、张沛、时雨、周坤对本文亦有贡献）

(责编：李楠桦、吕骞)

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