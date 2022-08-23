姚 进

8月22日，新一期贷款市场报价利率（LPR）出炉。中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，1年期LPR为3.65%，5年期以上LPR为4.3%，分别较上一期下调5个和15个基点。至此，5年期以上LPR年内已累计“降息”达35个基点，创下2019年8月LPR改革以来5年期以上LPR调降力度最大的纪录。

对于此次LPR调降的原因，中国民生银行首席经济学家温彬认为，在中期借贷便利（MLF）政策利率下调、银行负债端压力减轻和实体融资需求不足等多重因素影响下，8月LPR跟随下调，且基于稳地产和防套利的综合考量，1年期和5年期以上LPR实现非对称下调。此举将对降低实体经济融资成本、提振市场主体信心、促进信贷有效需求回升发挥积极作用。

“18日召开的国务院常务会议部署推动降低企业融资成本和个人消费信贷成本的措施，加大金融支持实体经济力度。本月LPR下降符合预期，是响应落实国务院常务会议要求的具体举措。”在招联金融首席研究员董希淼看来，一方面，今年以来，我国宏观经济恢复态势并不稳固。从7月经济数据看，投资、消费等各项主要指标全线下滑，稳增长面临较大压力。另一方面，企业和居民有效融资需求不足。从央行公布的数据看，7月社会融资和人民币贷款增量明显回落，企业投资和居民消费意愿萎缩。

董希淼表示，在美国等发达经济体继续加息进程的情况下，8月LPR下降，表明我国货币政策更加坚持“以我为主”，兼顾外部平衡。下一步，我国货币政策应从多个方面加大实施力度，既要维护物价稳定，更要促进经济增长，提振信心和预期，更好地助力经济社会恢复发展。

值得注意的是，本月LPR再次出现非对称下降，即1年期LPR下降5个基点，5年期以上LPR下降15个基点。对此，专家表示，这将有力提振短期和中长期的信贷需求。其中，5年期以上LPR大幅下降将有利于降低购房者成本，其与支持房地产企业融资等措施形成组合拳，对于稳定房地产市场具有积极意义。

“根据央行公布的二季度货币政策执行报告，目前企业贷款利率水平已经处于历史低位，因此1年期LPR下降幅度较小。而5年期以上LPR继5月20日下降15个基点之后，年内第二次以15个基点的较大步长下降，实际作用和信号意义都十分重要。”董希淼说，一方面，这有助于降低企业长期融资成本，稳定企业信心，激发企业进行长期投资；另一方面，将引导个人住房贷款利率下行，降低居民住房消费负担。

“为了刺激市场信心和住房贷款需求，5年期以上LPR不对称地调降15个基点，有利于完成稳预期、稳主体、稳增长、保交楼、保民生、保稳定的重要任务，既可以降低购房者按揭成本和月供，推动银行进一步降低贷款利率，积极放贷满足居民合理购房需求，又能促进开发商回款，助力确保房屋交付，逐步扭转信贷和地产的复杂形势、扭转市场对经济和地产的预期，楼市筑底复苏可期。”仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部主管庞溟说。

东方金诚首席宏观分析师王青表示，8月政策性“降息”落地，充分表明当前货币政策以稳增长为主要取向，国内结构性通胀压力和海外央行收紧，都未对国内央行政策性“降息”构成实质性阻碍。这也意味着当前处于偏充裕状态的市场流动性还将延续一段时间。接下来监管层将加大考核力度，推动宽货币向宽信用传导。（经济日报记者 姚 进）

(责编：王震、陈键)

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