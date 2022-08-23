韩 鑫

随着新一代信息技术加速融入千行百业，无处不在的算力，正在成为激活数据要素潜能、驱动经济社会数字化转型的新引擎

加速释放算力赋能千行百业数字化转型的潜能，才能促进算力融合应用走向更广、更深、更精的领域

前不久，工信部发布数据显示，2021年我国算力核心产业规模达到1.5万亿元，近5年平均增速超过30%，算力规模位居全球第二。作为数字经济时代新的生产力，算力发展水平的逐步提升，意味着我国数字经济发展的底座正不断夯实。

算力代表了对数据的处理能力，是数字化技术持续发展的衡量标准。它能让“聪明的车”更安全地行驶在“智慧的路”上，能让飞架在河流山川上的电网实现智能巡检；它是远程辅助诊疗的有力支撑，也是气象AI预测模型的重要依托；它存在于云端的信息服务，也遍布于各地的基础设施。随着新一代信息技术加速融入千行百业，无处不在的算力，正在成为激活数据要素潜能、驱动经济社会数字化转型的新引擎。

习近平总书记强调，要加快新型基础设施建设，加强战略布局，加快建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施，打通经济社会发展的信息“大动脉”。有数据显示，每1元的算力投入，能带动3—4元的产出。近年来，在一系列政策支持下，我国算力产业发展基石更加坚固，发展前景更加广阔。目前，我国已建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施，启动建设多条“东数西算”干线光缆，在用数据中心机架规模超过590万标准机架，服务器规模近2000万台。在此基础之上，算力正从金融、科技、航空航天等领域向政务、工业、交通、医疗等领域加速拓展。算力“沃土”，正孕育着中国经济发展新动能。

顺应数字化发展趋势，要切实增强与数字经济发展相适应的算力供给能力。《“十四五”数字经济发展规划》提出，到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%。随着数字技术日益融入经济社会发展各领域，数据体量将更加庞大，全社会对数据资源存储、计算和应用需求也将大幅提升，数字化转型需求会更为旺盛。这既为算力发展提供了难得的历史机遇，也对算力产业全链条发展提出了新的挑战。

推动算力产业高质量发展，要夯实算力发展根基。包括高性能芯片、数据中心、网络等在内的基础设施，是算力产业可持续发展的重要保障。当前，我国超大型、大型数据中心仍有较大发展空间，需坚持适度超前原则，以建代用，尽可能提高算力基础设施的承载能力。与此同时，要紧紧牵住核心技术自主创新这个“牛鼻子”，加快高端芯片、核心算法等技术的研发突破，通过产学研联合攻关增强算力产业链供应链的稳定可控性，让算力的自主可控水平不断提升。

推动算力产业高质量发展，要丰富算力融合应用。发展壮大算力产业，关键在用，以用促建。通过鼓励国内企业和行业组织在成果转化方面强化合作，可以促进算力产业供需对接。要推动全社会上云、用数、赋智，繁荣线上消费业态，也要推动多元算力服务与人工智能、物联网和区块链等技术融合创新，降低算力使用门槛，合理配置优质算力资源。加速释放算力赋能千行百业数字化转型的潜能，才能促进算力融合应用走向更广、更深、更精的领域。

数字经济事关国家发展大局。作为数字经济时代的新型生产力，算力不仅是新的经济增长点，也是传统产业转型升级的重要支点。在当前和今后一个时期，谁的计算能力更强，谁就能够在发展中抓住先机、赢得主动、抢占未来制高点。我国算力产业链条相对完善，具有国际竞争力的算力产业生态初步形成，一大批供给普惠化、业态多样化的融合创新成果正竞相涌现，共同构成算力产业发展壮大的厚实根基。持续加强算力基础设施建设，加快算力核心技术攻关，不断拓展融合创新应用，我们一定能推动数字经济不断迈上新台阶，为经济社会高质量发展提供坚实支撑。

《 人民日报 》（ 2022年08月23日 05 版）

(责编：王震、陈键)

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