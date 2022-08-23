曾友春 方志耕

习近平总书记指出：“要全面贯彻网络强国战略，把数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府数字化、智能化运行”。近年来，大数据在政府治理活动中的应用场景不断拓展，推动政府治理方式不断创新，有力促进了国家治理体系和治理能力现代化。我们要进一步推动大数据与政府治理深度融合，充分发挥大数据赋能作用，推动政府数字化、智能化运行。

更具预见性。政府治理涉及诸多要素，同时受环境和外部条件的影响，面临一定的不确定性，这是制约政府治理效能发挥的重要因素。大数据将政府治理活动中的相关要素以文字、图像、信号等形式数据化，并对大量数据进行采集、聚合、分析和应用，从而发现以前不能认知的、具有统计学意义的规律性，发现不同要素之间的内在关联性。这为政府治理降低不确定性、提升效能提供了新途径。比如，把大数据应用到交通管理中，通过安装在路口信号灯上的设备实时感知车流量、车速及排队长度等交通数据。将数据上传平台后，通过人工智能算法可以发现车流量变化规律并作出一定预测，进而得出通行效率最优、与路况最适应的路口信号灯配时方案，有效改善城市交通状况。

更具精确性。近年来，我国政府高度重视信息化建设，政务信息系统建设和应用取得长足进展，“最多跑一次”“掌上办”等服务新模式不断涌现。为了更好满足群众需求，需要进一步提升政府治理活动的精确性，这对相关数据的采集、分析、处理能力提出了更高要求。在保证数据充足、质量可靠的前提下，大数据能够对政府管理服务中的相关要素实施全过程精确分析，使行政决策的目标确立、方案制定、动态调整都能以深度数据分析结果为依据，从而更具精准性、更有针对性。比如，为了更好保障民生，有的地方将来自不同部门的困难群众信息汇集起来，通过大数据分析研判，在相关人员触发救助条件时自动预警，从而实现对困难群众的精准画像、精准救助。

更具时效性。信息优势带来决策优势和行动优势。大数据具有数据更新同步性、数据处理快速性、数据分析成果应用即时性等优势，能够辅助政府部门及时研判发展趋势、主动适应社会需求的动态变化。这不仅有利于缩短决策周期、减少决策层级，而且能进一步优化决策流程，显著提升决策质量和行动效率。大数据的这一赋能作用在应急管理中有着生动体现。比如，通过拓展智能终端设备在防险救灾中的使用，可以实现对降水量、河流水位、地质灾害点土壤状况、周边应急资源储备情况等数据的实时抓取和分析，从而提升应急响应、决策指挥、社会动员、救援实战的反应速度，有效增强对风险灾害综合防控、协同处置的应急管理能力。

（作者单位：南京航空航天大学经济与管理学院）

《 人民日报 》（ 2022年08月23日 11 版）

(责编：王震、陈键)

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