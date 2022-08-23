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盲盒经营需要更清晰规范（纵横）

张国栋
2022年08月23日08:45 | 来源：人民网－人民日报
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日前，国家市场监督管理总局公开发布了《盲盒经营活动规范指引（试行）（征求意见稿）》，拟对盲盒销售的内容、形式、销售对象等方面作出规定。

近年来，盲盒以其独特的卖点深受广大年轻消费者的喜爱。不过，在“盲盒经济”日渐火热的背后，也隐藏着商家虚假宣传、产品质量参差不齐等问题。尤其“固定款+隐藏款”的营销方式，很容易被不良商家钻空子，诱导人们盲目消费。“盲盒诱导食品过度消费”“活体宠物盲盒”“无人认领行李箱被当盲盒售卖”之类的报道，也不时见诸报端，引发社会广泛关注。

“盲盒经济”越来越火热，监管要及时跟进。对于盲盒这样的新生事物，只有不断加以规范、引导，才能保障其健康发展。此次发布的征求意见稿中，对盲盒经营作出了更加清晰的规范。比如，药品食品不得以盲盒形式销售，餐饮服务经营者搞盲盒促销不得诱导超量点餐，盲盒不得在标价之外加价出售，盲盒隐藏款抽取概率需对外公示，不得向8周岁以下未成年人销售盲盒，全包形式销售整套系列盲盒可七日无理由退货等，相关举措切实回应了市场关切。

没有规矩，不成方圆。在市场经济越发活跃的今天，“盲盒经济”走向规范化、法治化是大势所趋。此次国家有关部门及时出手，针对当前“盲盒经济”存在的种种问题，有的放矢地制定出台规范，为行业发展划定相关底线、红线，相信像“天价盲盒炒作”“借盲盒售假”等现象，将会得到有效遏制。

“盲盒经济”的健康可持续发展，只有在法治轨道上才能实现。这既需要相关法规的不断完善，也离不开从业者的自律。新业态考验着治理者的智慧和治理水平，不断完善法律法规，既消除经营活动中的治理盲区，又助推“盲盒经济”持续向好发展，才是解决问题的正确方式。此外，消费者也要树立健康的消费观，多一分理智和冷静、少一分盲目与冲动，切勿跟风攀比，要结合自身经济能力、消费需求和兴趣爱好等，理性消费、量力而行。只有多方共同努力，“盲盒经济”才能健康发展，为新消费市场注入更多活力。

（摘编自《河南日报》，原题为《“盲盒经济”有规范才能有未来》）

《 人民日报 》（ 2022年08月23日 05 版）

(责编：王震、陈键)
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