焦磊

在贵州省道真自治县，活跃着这样一群斜杠青年：从制曲干事变为帮扶干部，从酿酒员工变为支教老师，从财务人员变为驻村书记……不同的面孔之下，他们却有着共同的身份：茅台驻道真帮扶工作队员。

修路盖房、捐资捐物、扶持产业、关心儿童、培养人才，帮扶队善用公司和社会资源，用他们艰苦奋斗的身影，助力道真乡村振兴的发展，让“帮扶花”结出了“幸福果”。

从“吓一跳”到“真美好”

徐也涵在分享会上动情地说：“茅台带给道真的变化清晰可见，同样道真也改变了我们工作队的每一个人。希望我们的故事，可以鼓舞和激励更多同志投身到乡村振兴，一同走上建设共同富裕的道路。”

徐也涵是茅台驻道真县帮扶工作队的副队长，也是队里唯一一名女队员。自2015年帮扶队成立，7年多时间，2000多个日夜，她见证了道真脱贫致富的大变化。

“家人朋友都劝我别去，说我受不了这个苦。我很倔，想要证明给别人看看。”徐也涵说，自己以前是一名制曲车间干事，看到厂里响应脱贫攻坚帮扶道真的招募通知时，萌生了“想去做点什么的念头”，随即报了名。

然而道真条件的艰难还是出乎徐也涵意料之外，她直言“吓了一跳”。道真仅靠一条省道与外界相连，山隔水阻、交通闭塞，老百姓靠天吃饭。

“投入到帮扶工作后，工作上的困难也来了。”徐也涵回忆说，第一批帮扶小队相当于“排头兵”，没人知道帮扶工作做什么、怎么做、做到什么程度。“但只有我们做好了，形成示范，后来的队员才能不走弯路、少走弯路，把帮扶工作做好。”她说。

徐也涵下乡走访。 受访者供图

一个村一个村跑，挨家挨户问，早出晚归，徐也涵和同事们一起跑遍了48个村，用最“笨”也是最有效的办法，把村民的状况摸清楚。有一次，徐也涵和同事从村里返程，山路惊险，车子没刹住，车身悬在了悬崖峭壁之上，全车人都吓坏了，她至今回想起来都心有余悸。

随着帮扶工作的深入，帮扶队慢慢站住脚跟，茅台也持续输送资金、人力资源，协调社会各类资源，累计捐赠扶贫资金达4.3亿元，先后组织了800余批次，5000余人次前往道真开展帮扶工作。

徐也涵（右一）下乡调研。受访者供图

如今，道真道路修得好，产业发展快，老百姓的钱袋子也鼓了起来，亲眼见证了道真大变化的徐也涵也感觉到“真美好”。

让看得见的变化带来“甜蜜生活”

最近，茅台驻道真县大磏镇文家坝村第一书记何枰燏在工作中碰到了一件难事，村里新建设的养蜂基地缺少人手，难以扩大规模，需要说服一些村民学习和从事养蜂。

文家坝村深处大山之间，整个村子呈南北向狭长分布，东西两侧大山高耸，树木葱郁，森林植被覆盖率高，蜜源植物丰富，流蜜期较长，花期交错，具备了发展蜜蜂养殖业的优良条件。

文家坝村生态蜜蜂养殖基地今年6月底刚刚建成投产，这里的中蜂不采花蜜采树蜜，味道甜，营养价值高，市场需求大。

养蜂是一个技术活，一名成熟的养蜂人可以养50箱左右的蜜蜂，零基础学习养蜂至少需要1年的时间，要完整经历春夏秋冬不同时节的养蜂操作才能学成，这期间如果没有其他工作，那就没有了收入。

何枰燏（右一）介绍养蜂产业。人民网 焦磊摄

“村民看到实际收益才会主动投入。”何枰燏说，为了让村民看到收获，村里找来一名退休教师，再加上原有养蜂的养殖户，这些人成了第一批学员，他们将成为带头示范户，让村民看到长远收入，引导村民慢慢跟上。

在村里决定补充养蜂产业后，茅台迅速投入帮扶资金，整个项目从规划调研到选址施工，再到蜜蜂进场，包括流程审批，仅用了两周时间。

“目前我们已经养殖中蜂260箱，预计到年底能产4000斤蜂蜜，收入在30万元以上。”何枰燏介绍说。

茅台帮扶建设的蜜蜂养殖基地。人民网 焦磊摄

基地采用“合作社+养蜂公司+农户”的产业化经营方式，农户和基地生产的蜂蜜由公司以市场价格收购，基地每年度取得收益后，会将其中30%分红给困难户和老党员，剩余70%作为村合作社收入，纳入村集体经济后继续进行投资，扩大养殖规模。

“欢迎你们过段时间再来看看，那时我们的蜂蜜产量就高了。”何枰燏用手扣起一块原生态蜂蜜说，授人以鱼不如授人以渔，让村民学会真的技术，培养人才、留下人才，乡村产业才能真正持续发展下去。

“想为村民做点实事”

走进梅江村食用菌园区，一个个标准大棚按环形整齐排列，走进棚内，菌菇的香味扑面而来，钢制架上菌棒层层摆放，上面长满了朵朵菌菇。

梅江村的食用菌大棚。 受访方供图

“香菇采摘要及时，过了时候营养价值下降，就卖不上价钱了，个头小的等级高卖的贵，个头大的过了成熟期卖的便宜。”茅台驻梅江村第一书记王垄介绍说，收成好的时候一个菌菇大棚每年能赚3万多元，一户人家承包三四个大棚就能顶得上外出打工的收入，看到回乡也能挣钱，返乡村民越来越多了。

2020年，茅台捐资500万在梅江村修建食用菌标准棚50个，加上村民原有自建大棚，共70多棚。菌菇园区年种植香菇约80余万棒，年产香菇900多吨，产值超600万元，促进村集体经济年增收18万元，带动22户群众户均增收4万多元。

越来越多的村民过上了好日子，走向幸福生活，虽然驻村时间不长，王垄也把变化看在眼里。2021年5月，王垄被派驻到梅江村，为快速融入并适应驻村生活，他深入田间地头，多次走进村民家中，拉家常、话生活、聊习俗，充分了解每家每户的生活状况，调查村里产业发展情况。

经过长期探索发展，食用菌已成为梅江村最主要、且形成规模化的特色产业。梅江村雨量充沛，气候宜居，谷地适宜水稻种植，受限于规模，梅江大米市场处于供不应求状态，发展潜力巨大。

经过调研考察，在保持继续稳定发展食用菌产业的同时，王垄向公司申请投资生态水稻项目，继续丰富梅江村产业种类，目前项目正在有序推进当中。

除了关注梅江村产业发展之外，王垄也对村民们生活的方方面面十分关注，他对接公司团委到梅江村开展“走进乡村·情暖童心”关爱留守儿童活动；对接社会企业，帮助提升村里教育设施；获取更多社会帮扶资源，驻村以来直接或间接推动各类帮扶资金18万余元，还发动亲朋好友找寻社会资源的帮助。

“我想为村民做点实事，实现自己的人生价值。”王垄说。

2022年5月份，茅台与道真县座谈时，双方就持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作事宜进行深入交流。茅台集团党委书记、董事长丁雄军表示，茅台过去用心、用情、用力帮扶道真，今后更要真心、真情、真力继续帮扶，发挥自身优势，全力支持道真乡村振兴。

(责编：乔业琼、吕骞)

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