原标题：交行北京市分行着力打造四大业务特色

交行北京市分行以总行建设世界一流银行战略目标为引领，践行“一个中心，两个围绕”治行方略，贯彻“客户需求统领经营”和“全行合力才是竞争力”两大经营理念，积极打造“普惠金融、贸易金融、科技金融、财富金融”四大业务特色，更好地服务首都新发展格局构建。

打造普惠金融特色，精准滴灌小微企业。坚决贯彻落实中央关于“增强金融普惠性”的战略部署，交行北京市分行将普惠金融作为发展重点，做好小微企业、乡村振兴等重点领域和薄弱环节服务，着力解决人民群众急难愁盼问题。

针对特定发展阶段、特定产业、特定区域小微客群，交行北京市分行依托数字化手段，制定个性化融资产品，形成较为完善的信贷产品体系。全新推出数字化线上产普惠e贷，依托互联网技术整合税务、征信、工商、结算等数据，自主研发数据模型、规则和策略体系，构建专属打分卡和行为模型，快速评估企业经营情况，在线向小微企业发放贷款。推出兴农e贷，交行北京市分行为新型农业经营主体提供便捷、高效融资服务，有效满足“三农”差异化金融需求。围绕支持科技创新中心建设，交行北京市分行重点打造首都地区专精特新特色品牌。根据北京市经信局“专精特新”中小企业名单及评价体系，设计专属信用产品，为专精特新名单企业提供纯信用标准化融资方案，并对此类融资业务实行灵活定价，提高授信审批效率实现“随到随审”，为首都专精特新客户提供高效服务。

打造贸易金融特色，激活双循环新发展格局。紧抓北京“两区”建设机遇，交行北京市分行以“双循环”产业链、供应链、价值链核心节点企业的物流、信息流、资金流等为基础，延伸上下游企业及非银机构，做大做强产品体系，打通境内外、本外币、离在岸一体化金融服务。

根据客户不同需求、不同发展阶段、不同金融场景，精准提供一站式服务方案。“交银跨境e金融”可提供进出口贸易、跨境投融资、自贸区、境外企业等全场景产品服务，且线上优势明显，真正实现“跨境金融、一触即达”。例如，其中的“快捷证”将原来2个工作日以上的开证时间，压缩到2小时；“快捷贷”线上融资，最快17分钟就可以资金到账；“外贸管家”可将企业外贸大数据整合分析，将经营数据可视化，企业可自主查询。“交银e关通”针对贸易型客户进出口交易行为提供与生产、销售等活动相关的综合性金融服务，能帮助传统进出口企业解决业务流程跑断腿、资料递交真复杂、等通知心好累等流程痛点。无论是小微进出口企业还是大中型企业，均可在线上一站式办理本外币账户预约开户、海关税费支付、汇总征税保函、国际结算、国际贸易融资等业务。持续做优产业链金融服务，“蕴通产业链”系列产品致力于帮助产业链上核心企业和上下游链属企业有效拓展融资渠道，降低融资成本，保障供需安全，实现产业链的整体增值。

打造科技金融特色，助力地区产业升级。交行北京市分行以服务科技强国、制造强国建设为目的，不断提升行业研究能力和专业化风控能力，重点支持和服务战略性新兴产业、高端装备、先进制造、数字经济、科技创新和传统产业升级，实现客户全生命周期服务覆盖。

围绕北京市“十四五”时期国际科技创新中心建设和高精尖产业发展规划，基于客户聚焦、产品和服务、支持保障机制、风险防范等多个维度，制定分行科技金融服务方案。成立由分行领导挂帅的科技金融攻坚项目小组，大客户部、授信审批部双牵头，打造综合化“营销中台”，并设置3家支行作为科技金融专营组织机构，集中力量打造辖内服务标杆。瞄准北京市两个国际引领支柱产业、四个特色优势“北京智造”产业，积极对接客户、项目、平台、外部机构、政府部门，建立重点拓展名单，加强对科技型企业“信贷支持+股权投资+投后赋能”的全场景支持。从股权直投、理财资金出资、自营投资、票据融资、债券承销等多个方面，构建市场适配的产品矩阵，满足客户多层次的金融需求。

打造财富金融特色，满足市民美好生活需求。伴随居民消费升级、投资结构调整和推进共同富裕，北京作为高净值资产家庭最多的地区及教育、医疗、养老资源富集的中心城市，财富管理、消费金融等业务大有可为。交行北京市分行以“创造共同价值”为己任，为首都近千万个人客户提供专业的个人金融服务。

始终坚持“以客户为中心”的财富管理理念，交行北京市分行推出高端客户服务品牌“沃德财富”，寓意“丰沃共享，厚德载物”，并确立“沃德”作为交通银行零售业务主品牌，从专享产品、优惠定价、专享渠道、专业客户经理团队、尊享增值权益、尊属沃德账户等方面为客户提供优质金融和非金融服务，实现最大程度的财富保值增值。为更好地帮助居民享受生活，推出信用卡、信用付、惠民贷、车位贷等产品，提供个人日常消费、住房装修、车辆车位购置等方面的贷款资金支持，以其本人收入、信用情况、贷款用途等确定准入与否，对户籍无属地限制，无北京市户籍的借款人也可申请，享受“先消费、后还款”的服务体验。在养老金融服务领域，致力于构建沃“享”财富、专“享”保障、智“享”便捷、乐“享”生活和安“享”健康的“五享”服务。通过提供涵盖养老专属理财、养老FOF基金、养老保险保障产品等一揽子养老金融服务，完善居民养老保障体系第三支柱。同时推出适老化的关爱版手机银行，开设95559养老专线，丰富和改善适老客户体验。

(责编：曹淼、李源)

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