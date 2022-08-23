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农业农村部：秋粮生长进入关键期 全力以赴抗高温夺取丰收保卫战

2022年08月23日14:30 | 来源：人民网
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人民网北京8月23日电 （记者李栋）近期，多个粮食主产区经历持续高温少雨天气，不利的天气条件给农业带来了巨大的挑战。农业农村部强调，当前秋粮生长进入关键期，要把应对高温干旱、夺取秋粮丰收作为当前首要任务，分区域、分作物采取针对性抗灾救灾措施，尽最大努力减少损失，坚决打赢秋粮丰收保卫战。

在河南安阳滑县正大无人农场内，负责人曾庆万正组织利用半固定式、自走平移式和卷盘式喷灌机，对今年的1100多亩带状复合种植的大豆、玉米进行灌溉，促进增墒补墒。

“目前，我们已经实现了平移式喷灌机全覆盖。喷灌机根据设置好的路线，自动进行回收喷灌，每台喷灌机一天可浇50亩地，大大降低了人工成本。”曾庆万说，尽管近期受到高温天气不利影响，但对今年秋粮的丰收充满了信心。

目前，滑县的130.2万亩秋粮正处于灌浆期，也是需水的关键时期，受近期持续高温少雨影响给农作物带来了不利影响。

“截至目前，已利用线上线下开展农技指导500余人次，累计灌溉农田面积345万亩次，防治病虫害面积104万亩次，确保秋粮关键技术落到实处，做到早管、细管、精管，牢牢掌握秋粮生产的主动权，为夺取全年粮食丰收打下坚实基础。”当地农业农村局相关负责人介绍。

气象数据显示，7月以来，南方地区出现持续高温少雨天气，为1961年有气象记录以来高温日数最多、持续时间最长、40℃以上覆盖范围最广、降雨量最少，给各地秋粮生产带来严峻挑战。

近期，农业农村部召开会议，研究抗御南方高温干旱夺取秋粮丰收有关工作。会议指出，高温干旱已成为影响南方秋粮丰收的最大威胁。当前旱情仍在发展，高温热害和干旱碰头，造成南方部分地区中稻、夏玉米受灾较重，抗灾救灾形势严峻、任务紧迫。

“要把应对高温干旱、夺取秋粮丰收作为当前首要任务，深入分析高温热害和干旱对中晚稻、玉米等作物生长发育进程的影响，分区域分作物采取针对性抗灾救灾措施，尽最大努力减少损失，坚决打赢秋粮丰收保卫战。”农业农村部相关负责人表示。

“下一步，针对秋粮生产还要过的病虫害、北上台风、东北早霜、南方寒露风等多个关口，提前分区域分灾种做实应急预案，提早做好物资储备和工作准备，大灾小灾都要防，西瓜芝麻都要捡。”该负责人表示，通过加大项目建设和政策支持力度，推动水利设施和农田建设有效衔接，实现灌溉渠系配套，不断提升防灾减灾能力。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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