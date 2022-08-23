人民网北京8月23日电 （记者王仁宏）据农业农村部消息，7月下旬以来，南方地区出现1961年以来持续时间最长、影响范围最广、平均强度最大的高温少雨天气，旱情快速发展，叠加高温热害，给秋粮生产造成严重威胁，农业抗旱减灾形势异常严峻。

8月22日，农业农村部、水利部、应急管理部、中国气象局四部门联合印发《关于深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神 毫不放松抓好抗高温热害干旱夺秋粮丰收的紧急通知》，要求有关地区认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，深刻认识抗高温热害干旱夺取秋粮丰收对经济社会发展全局的重要意义，坚决扛起保障国家粮食安全的政治责任，毫不放松抓好防灾减灾各项工作，全力以赴打赢抗高温热害干旱夺秋粮丰收保卫战。

《通知》强调，各级农业农村、水利、应急、气象等部门要加强应急值守，强化沟通会商，精细精准调度灾情、研判影响。持续开展灾害性天气特别是高温干旱预测预报，及时发布预警信息，加密灾情调度，将灾情影响作物生长情况细化到县、到地块，分区域、分类型、分作物科学评估高温热害干旱影响，逐项梳理提出有针对性的抗灾减灾措施，为精准指导提供科学依据。

要千方百计广辟抗旱水源，水利部门要加强对江、河、湖、库等水源的科学调度管理，努力保障农业灌溉用水需求，动态调整水工程调度方案，精准对接每一个灌区，精打细算用好每一方水，保障农作物生长关键期用水；编制完善抗旱预案，因地制宜采取应急调水、新辟水源、临时架泵、错峰轮灌等措施，保障抗旱应急用水。应急部门要及时启动调整应急响应，预置应急处突力量和防汛抗旱物资装备，组织开展拉水送水和受灾群众生活救助，保障群众引水安全。气象部门要向干旱重灾区及时调运作业飞机，备足增雨火箭弹等物资，指导各地适时开展人工增雨作业。

要分区域分条件落实抗高温热害干旱措施，分作物分环节落细稳产增产措施。有灌溉条件的地区，要根据旱情发展形势，落实好深水降温、小水勤灌、流水散热等以水调温关键措施；丘陵岗地、“望天田”、灌区末端等缺乏水源的地区，要通过机械、机井等提水送水，抓住有利时机开展人工增雨，组织社会化专业化服务队集中开展喷施叶面肥、抗旱保水剂等作业；对受灾较重甚至绝收的地块，要适时补种改种红薯、杂粮等晚秋作物，适宜地区的中稻可割茬蓄留再生稻。对高温热害造成结实率下降的中稻，要抓住有限的灌浆时间，科学增施穗粒肥，喷施叶面肥，增强光合作用和灌浆速率，努力增加粒重，弥补结实率下降损失；双季晚稻正处于拔节孕穗期，重点要防范可能发生的伏秋连旱，提前做好抗旱工作预案，提早调度储备水源，适时增施孕穗肥，落实大水孕穗、有水抽穗、寸水促穗、湿润壮粒等水分管理措施，促进生长发育；南方高温区的玉米，要针对水分和养分消耗大的问题，落实“一喷多促”等稳产增产措施。同时，蔬菜、水果、茶叶等作物也要针对高温热害和干旱影响，落实好抗灾减损措施。

要充分发挥农业、水利、气象等专业技术力量作用，科学指导抗御高温热害干旱。农业农村部门要进一步完善抗灾夺丰收的技术指导意见，精细搞好科学抗灾保秋粮指导服务，包省包片工作组和科技小分队要加强工作督促和巡回指导。组织基层干部和农技人员下沉到抗灾减灾一线，带技术带物资蹲点包片，到乡到村到户强化针对性技术指导服务。要发挥农业12316热线电话和三农微信公众号作用，及时解答生产经营主体抗高温热害干旱遇到的技术问题。要指导用好社会化服务补贴资金和种粮农民一次性补贴，支持落实秋粮“一喷多促”等措施，做好抗灾救灾和灾后生产恢复所需物资调剂调运，满足农业生产救灾需要。

(责编：王仁宏、吕骞)

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