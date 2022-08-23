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校友来戳！北京师范大学建校120周年金银纪念币9月6日发行

2022年08月23日15:53 | 来源：人民网
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人民网北京8月23日电 （记者罗知之）人民银行定于2022年9月6日发行北京师范大学建校120周年金银纪念币一套，该套金银纪念币共2枚，其中金质纪念币1枚，银质纪念币1枚，均为中华人民共和国法定货币，销售渠道可查询中国金币网

据介绍，该套金银纪念币正面图案均为中华人民共和国国徽，并刊国名、年号。8克圆形金质纪念币背面图案为北京师范大学校名、120周年校庆标识主要图形等组合设计，并刊“北京师范大学建校120周年”中文字样、“120TH ANNIVERSARY OF BEIJING NORMAL UNIVERSITY”英文字样及面额。30克圆形银质纪念币背面图案为北京师范大学主楼、校训等组合设计，并刊“北京师范大学建校120周年”中文字样、“120TH ANNIVERSARY OF BEIJING NORMAL UNIVERSITY”英文字样及面额。

纪念币规格和发行量方面，8克圆形金质纪念币为精制币，含纯金8克，直径22毫米，面额100元，成色99.9%，最大发行量10000枚。30克圆形银质纪念币为精制币，含纯银30克，直径40毫米，面额10元，成色99.9%，最大发行量20000枚。

(责编：罗知之、吕骞)
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