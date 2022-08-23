海信集团入选《财富》中国ESG影响力榜
8月23日，2022年《财富》中国ESG影响力榜揭晓：海信集团因为持续研发更加绿色环保的家用电器、积极履行社会责任等卓越表现成功入选。
这是《财富》首份中国ESG影响力榜。《财富》表示，这份榜单，旨在寻找在创造财富的同时更好地肩负起环境、社会和治理责任，致力于引领世界重返安全与繁荣的企业，海信、中远海运、阿里巴巴和京东等40家上榜的中国企业在改善环境、保护员工、支持社区上做出了卓越的努力，它们超越财务指标的有温度的价值追求，正在重塑我们对良好商业的定义。
《财富》在榜单中指出，海信一直持续研发更加绿色环保的家用电器。例如，海信100英寸激光电视的功耗低至250瓦左右，而同尺寸液晶电视的功耗都在800瓦以上。自2015年以来，海信系统单位产品综合能耗累计下降58.6%，累计水耗降低38%。海信还致力于解决废旧家电回收难题，自2020年起建设以旧换新“互联网+回收”平台，借助全国2万余名服务工程师和4,000余家专卖店，提供以旧换新服务，预计实现年回收10万台。
《财富》表示，在人们为“什么是好的企业”这个问题争论了一个世纪后，过去十年，ESG逐渐成为一种主流的衡量尺度。ESG是环境（Environmental）、社会责任（Social）、公司治理（Governance）的缩写，它鼓励企业不再紧盯盈利这一单一指标，尽可能考虑自身商业行为对环境和社会造成的影响，更积极地投身应对气候变化、环境污染、贫富差距、商业道德等挑战。
据了解，尽管ESG是一个外来概念，但在中国的各个产业，尤其是在它们的头部企业中，已经出现了不少积极的践行者，这些头部企业的实践将对整个中国商业世界产生引领作用。《财富》认为，ESG理念兴起的背后，是人类迈向一种新商业文明的决心。
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