原标题：科大讯飞：上半年销售回款81.85亿 同比增长42.44%

8月22日晚间，科大讯飞发布业绩报告。2022年上半年科大讯飞实现营收80.23亿元，同比增长26.97%，扣非净利润2.79亿元，同比增长33.21%。

值得注意的是，2022年上半年，科大讯飞销售回款实现81.85亿，去年同期为57.46亿，增长了24.39亿，增幅达42.44%，显著高于营收增速27%，公司回款能力进一步增强。

回款能力的提升，也使得科大讯飞在市场环境紧张情况下经营性现金流实现正增长。报告期内，科大讯飞经营性现金流同比上升6.73%。

此外，2022年上半年研发投入15.99亿元，同比增长30.46%。报告期内，科大讯飞获得多项人工智能领域国际赛事冠军，在认知智能领域不断突破。7月25日，由科大讯飞承建的认知智能全国重点实验室荣登科学常识推理挑战赛OpenBookQA榜首，创新性提出X-Reasoner模型，以准确率94.2%的优势夺冠，常识推理单模型首超人类平均水平。上述成果进一步强化了科大讯飞的技术壁垒和领先优势，为公司长期发展持续构建系统性创新的底层能力，也进一步强化了公司在教育、医疗等领域的技术壁垒和领先优势。

报告期内，讯飞教育业务营收22.05亿元，同比增长27.38%；讯飞医疗业务实现营业收入1.40亿元，同比增长40.17%；智慧城市业务实现营业收入21.81亿元，同比增长42.55%；运营商业务营收10.87亿元，同比增长56.21%。

(责编：曹淼、李源)

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