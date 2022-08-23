李婕

“从现在开始至未来10 年间，‘60 后’群体持续进入退休生活”“最大‘退休潮’将至”……最近，您是不是也看到不少关于退休人群数量的讨论？

众所周知，中国社会老龄化程度正在加深。大家对“退休”二字的关注也自然延伸到公共服务供给、社会养老体系等话题。

目前，中国退休人群究竟有多大规模？将给经济社会发展带来什么影响？养老制度建设已做了哪些准备？海妹请人口学领域专家做了详解，一起来看看数据、现实和未来。

全国迈入60岁的人口数，去年不到1200 万，今年超过2000 万

或许您已有感受，在一些企事业单位，今明两年退休人员有增加的趋势。

如果以出生人口数（由国家统计局公布的历年出生率和总人口数计算得出）简单推算，全国迈入60岁的人口数——去年不到1200 万，今年超过2000 万，明年预计接近3000 万。反映到现实生活中，退休人数可能增加明显。

如何认识未来一段时期中国退休人口规模？

出生人口数量依然是重要的参考指标。南开大学经济学院教授、中国人口学会副会长原新告诉海妹，依据国家统计局公布的历年出生率和总人口进行推算，自1949 年新中国成立以来，共有37 个年份出生人口超过2000 万，这37年又构成了3 个出生高峰。

第一个高峰是1950-1958 年，其间有6 个年份出生人口数量超过2000 万。

第二个高峰是1962-1975 年，每年出生人口均超2000万，其中1963 年达到顶峰，接近3000 万。

第三个高峰是1981-1997 年，每年出生人口均超2000 万。

“如果按60 年往回推，今年对应的正是第二个出生高峰的起始年份1962 年。”原新说，这也是近期退休人口数量引发大量关注的主要原因。

中国已跨过第一个快速人口老龄化期

不过，目前中国执行的主要还是男干部及职工60 岁，女干部55 岁、女职工50 岁的退休年龄，退休人数不能简单按60 岁标准来看。换言之，相当一部分1962 年左右出生的女性，5 年前或更早前已经退休。

此外，国家统计局数据显示，2021 年末全国人口141260 万人，其中城镇常住人口91425万人、乡村49835 万人。而近5 亿农村人口并没有严格的退休制度和概念。

“从理论上来说，出生高峰未必就一定对应退休高峰。”北京大学社会学系教授、中国人口学会副会长陆杰华解释，只有当社会制度等常量不发生变化、出生规模特征明显且持续时间足够长时，退休人口数才会呈现相应的变化态势，这是人口学变化的正常过程。而多位专家也认为，参考出生人口数等指标，伴随着中国社会老龄化程度加深，退休人群规模有所扩大将是不争的事实。

实际上，近10 年间，中国已跨过了第一个快速人口老龄化期。全国第七次人口普查数据显示，2020 年，中国大陆地区60 岁及以上的老年人口总量为2.64 亿，已占到总人口的18.7％。从2010 年“六人普”到2020 年“七人普”的10 年间，60岁及以上老年人口的增量明显高于前一个10 年。

中国人民大学人口与发展研究中心教授翟振武认为，这主要与20 世纪50 年代第一次出生高峰所形成的人口队列相继进入老年期紧密相关。而在“十四五”时期，20 世纪60 年代第二次出生高峰所形成的更大规模人口队列会相继跨入老年期。

退休规模在扩大，积极因素也不少

退休人口增加会带来哪些影响？在许多长期研究人口学的专家看来，有挑战，但不必太过紧张。

退休人口增加，意味着全社会需要支付的养老金更多，对社会养老服务体系提出更高要求。人口老龄化也会给经济社会发展带来长远影响。此外，不少人注意到劳动力的供给数量近年来有所减少。

“社会老龄化程度加深是人口学发展的规律。”原新提醒，老龄化趋势无法改变，但这一现象本身不是问题，只有当它和经济社会发展不匹配时才是问题。

——总体上依然“年富力强”。国家统计局有关负责人在2020 年“七人普”数据解读中明确表示，中国16-59 岁劳动年龄人口为8.8 亿人，劳动力人口资源仍然充沛；人口平均年龄是38.8 岁。

——低龄老人数量可观。去年中国的平均预期寿命迈过78 岁的门槛，中国确实进入“长寿时代”。而“七人普”数据显示，中国60 岁及以上老年人口中，60-69 岁的低龄老年人口占55.83%，这些低龄老年人大多具有知识、经验、技能的优势，身体状况还可以。

——老年人口受教育程度提高。当前及今后退休的老年人，多是改革开放以后进入劳动力市场，受教育水平、工作技能比以往都有较大提升。2020 年“七人普”数据显示，60 岁及以上人口中，拥有高中及以上文化程度的有3669 万人，占比为13.9%，比10 年前提高了4.98 个百分点。

——社会产业转型升级加速。一方面，机械化、产业数字化、智能化水平大大提升，产业结构升级，这降低了全社会对体力劳动的依赖，社会就业对年龄的包容性增强了。另一方面，退休人群收入水平比以往提高，老年产品和服务消费扩大，有利于推动技术进步，带动老年产业发展。

——中国已建成世界上规模最大的社会保障体系，截至今年6 月底，全国基本养老保险参保人数达10.4 亿人。多年来，全国基本养老金持续上涨，今年再次上调4%，惠及上亿退休人员。划拨国资充实社保基金、中央调剂金制度等重大改革措施，护航养老保险基金平稳可持续运行。8 月18 日公布的2021 年度全国社会保障基金年度报告显示，到2021年末，社保基金资产总额突破3 万亿元，达30198.1 亿元。人社部方面多次强调，养老金按时足额发放没问题。

多位专家表示，积极适应人口发展趋势，挖掘蕴藏其中的机遇，是未来较长时间的重点。

“十四五”规划提出，实施积极应对人口老龄化国家战略。目前，个人养老金制度、延迟退休等相关政策已出台或正在谋划中……国家发改委有关负责人近日表示，我们完全可以将人口老龄化的挑战转化为推进经济发展、社会进步、人民幸福的积极因素。

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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