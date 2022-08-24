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我国成功发射北京三号B星

2022年08月24日11:30 | 来源：人民网
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人民网北京8月24日电 （记者赵竹青）北京时间2022年8月24日11时01分，我国在太原卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将北京三号B星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

该卫星主要为国土资源管理、农业资源调查、生态环境监测和城市综合应用等领域提供遥测数据服务。

此次任务是长征系列运载火箭的第434次飞行。

(责编：赵竹青、吕骞)
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