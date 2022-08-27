新华社北京8月27日电（记者魏玉坤）国家统计局27日发布数据，今年前7个月，全国规模以上工业企业营业收入同比增长8.8%，保持较快增长；利润同比下降1.1%，上半年为增长1%。

统计数据显示，前7个月，在41个工业大类行业中，有16个行业利润同比增长，占39%，与上半年持平，其中14个行业利润增长5%以上。

装备制造业利润持续恢复，汽车行业利润回升较快。受益于产业链供应链持续恢复、减免车辆购置税政策提振消费需求等有利因素，前7个月，装备制造业利润降幅较上半年收窄2.1个百分点。7月份，装备制造业利润同比增长6.8%，增速较6月份加快2.7个百分点，连续3个月回升。

采矿业继续支撑工业企业利润增长，电力行业利润改善明显。随着迎峰度夏能源保供持续发力，煤炭原油产量及发电量实现较快增长，并带动相关行业利润增加。前7个月，采矿业利润同比增长1.05倍；电力、热力、燃气及水生产和供应业利润降幅较上半年收窄5.6个百分点。

国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，多因素致原材料行业利润降幅扩大。前7个月，原材料制造业利润同比下降21.6%，降幅较上半年扩大7.6个百分点。分行业看，受房地产市场下行、钢铁行业需求不足、成本压力较大等因素影响，钢铁行业利润同比下降80.8%，降幅较上半年扩大12.1个百分点；受成品油价格下调、高价原油库存尚未消化等因素影响，石油加工行业利润下降44%，降幅扩大11.6个百分点。

“总体看，工业企业效益延续恢复态势，但受多种因素影响，企业利润小幅下降，成本水平仍然较高，部分行业市场需求不足凸显，经营压力有所增加，加之国内外环境更趋复杂严峻，工业经济持续稳定恢复仍需付出艰苦努力。”朱虹说，下阶段，要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，高效统筹疫情防控和经济社会发展，加大助企纾困力度，为工业企业效益继续恢复创造有利条件。

(责编：王静、杨光宇)

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