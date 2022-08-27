新华社北京8月27日电（记者吉宁）27日，中国国际服务贸易交易会微信公众号发布消息，即日起，观众可在服贸会数字平台购买预约2022年中国国际服务贸易交易会电子门票。专业观众日开放时间为9月1日至2日，票价20元/人/日；公众开放日开放时间为9月3日至5日，门票免费。所有参观者均采取实名制预约，需在入场日48小时前完成预约。

广大观众可访问服贸会官网、中国国际服务贸易交易会微信公众号和首都会展集团有限公司微信公众号进入购票预约系统，选择购票预约类型、预约时间、填写实名认证等相关信息材料，提交购票或预约信息。

此外，持票观众需7日内无京外旅居史，北京健康宝绿码并持入场前48小时内核酸检测阴性证明，携带身份证原件核验身份信息，在预约时段从预约场地入场参观。

(责编：王静、杨光宇)

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