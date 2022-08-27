人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

倒计时一天！2022中国网络文明大会亮点抢先看

汪亚
2022年08月27日17:22 | 来源：新华网
小字号

原标题：倒计时一天！2022中国网络文明大会亮点抢先看

　　2022中国网络文明大会将于8月28日至29日在天津国家会展中心举办。大会由中央网信办、中央文明办、中共天津市委、天津市人民政府共同主办，中国网络社会组织联合会和天津市委网信办共同承办。本次大会主题为“弘扬时代新风 建设网络文明”。

　　据了解，此次大会包括开幕式、主论坛、十个分论坛、新时代中国网络文明建设成果展示和网络文明主题活动等。今年的中国网络文明大会又有哪些安排呢，快来看看吧。

　　成果显著内容丰富

　　据悉，本次大会上将发布《共建网络文明天津宣言》。十场分论坛围绕网络内容建设、网络生态建设、网络法治建设、网络文明社会共建、算法治理、网络谣言治理、网络文明国际交流互鉴、数字公益慈善、网络素养教育、个人信息保护这十个方面进行深入交流探讨，还将发布一系列网络文明建设的成果。

　　延续重点紧跟热点

　　互联网不是法外之地，网络文明建设离不开网络法治保障。中央网信办、国家网信办副主任盛荣华在国新办发布会上表示，这些年来，网信办坚持把依法治网摆在更加突出的位置，用法治思维和法治方式来不断提升管网治网的能力和水平。网络立法、执法、普法、守法各项工作都在全面发力，深入推进网络空间的法治化水平，不断夯实网络文明建设的法治根基。

　　去年，首届中国网络文明大会五个分论坛当中，其中一个便是网络法治分论坛，引起广泛讨论和热烈反响。今年的十个分论坛当中，网络法治建设分论坛依旧是其中之一。盛荣华在发布会上说：“正是因为去年办得很成功，所以今年申请要求参与共同主办分论坛的单位很多，从目前我们筹备工作的情况来看，所有的分论坛当中，网络法治建设分论坛参加的领导、专家学者、互联网企业的人数规模是最多的之一，参加的领导和专家规格也是最高的之一，可见社会方方面面对于网络法治建设的高度重视和关心支持。下一步，我们将在深化网络法治建设上下功夫、求实效，持续织密法律之网，夯实法治之基，强化法治之力，为网络文明建设提供坚实的法治保障。”

　　共同参与广泛动员

　　网络空间是亿万民众共同的精神家园。中央网信办网络社会工作局局长章勋宏在国新办发布会上介绍，为推进社会各界和广大网民参与网络文明建设，中央网信办充分调动行业主管部门、网络社会组织、网信企业、正能量网络名人，以及广大网民的力量，努力构建人人参与、齐抓共治的网络文明建设工作新格局。

　　据了解，本次大会将举办网络文明社会共建分论坛。“我们将认真总结转化首届中国网络文明大会的成果经验，以筹备好这次网络文明社会共建分论坛为重要契机，携手社会各界力量，广泛凝聚共建网上美好精神家园的社会共识。”章勋宏如是说。

(责编：申佳平、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国IPv6活跃用户数达6.97亿 行业整体发展势头良好
　　人民网北京8月27日电 （记者申佳平）据中央网信办官网消息，8月24日下午，中央网信办组织召开2022年全国深入推进IPv6规模部署和应用工作推进会议。会议指出，今年以来，各地区各部门各单位认真落实《深入推进IPv6规模部署和应用2022年工作安排》，统筹协调力度不断加大，企业主体作用充分发挥，行业融合应用加快拓展，创新生态建设初具成效，有序推进42项重点任务，4项年度指标提前完成，IPv6规模部署和应用取得明显进展。…
2022年中国网络文明大会将创新举办新时代中国网络文明建设成果展示
　　人民网北京8月27日电 （焦磊） 2022年中国网络文明大会将于8月28日至29日在天津国家会展中心举办，大会以“弘扬时代新风  建设网络文明”为主题，由中央网信办、中央文明办、中共天津市委、天津市人民政府共同主办，中国网络社会组织联合会和天津市委网信办共同承办。 据了解，大会会期一天半，包括开幕式、主论坛、网络诚信建设高峰论坛以及十个分论坛、新时代中国网络文明建设成果展示和网络文明主题活动。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部