汪亚

原标题：倒计时一天！2022中国网络文明大会亮点抢先看

2022中国网络文明大会将于8月28日至29日在天津国家会展中心举办。大会由中央网信办、中央文明办、中共天津市委、天津市人民政府共同主办，中国网络社会组织联合会和天津市委网信办共同承办。本次大会主题为“弘扬时代新风 建设网络文明”。

据了解，此次大会包括开幕式、主论坛、十个分论坛、新时代中国网络文明建设成果展示和网络文明主题活动等。今年的中国网络文明大会又有哪些安排呢，快来看看吧。

成果显著内容丰富

据悉，本次大会上将发布《共建网络文明天津宣言》。十场分论坛围绕网络内容建设、网络生态建设、网络法治建设、网络文明社会共建、算法治理、网络谣言治理、网络文明国际交流互鉴、数字公益慈善、网络素养教育、个人信息保护这十个方面进行深入交流探讨，还将发布一系列网络文明建设的成果。

延续重点紧跟热点

互联网不是法外之地，网络文明建设离不开网络法治保障。中央网信办、国家网信办副主任盛荣华在国新办发布会上表示，这些年来，网信办坚持把依法治网摆在更加突出的位置，用法治思维和法治方式来不断提升管网治网的能力和水平。网络立法、执法、普法、守法各项工作都在全面发力，深入推进网络空间的法治化水平，不断夯实网络文明建设的法治根基。

去年，首届中国网络文明大会五个分论坛当中，其中一个便是网络法治分论坛，引起广泛讨论和热烈反响。今年的十个分论坛当中，网络法治建设分论坛依旧是其中之一。盛荣华在发布会上说：“正是因为去年办得很成功，所以今年申请要求参与共同主办分论坛的单位很多，从目前我们筹备工作的情况来看，所有的分论坛当中，网络法治建设分论坛参加的领导、专家学者、互联网企业的人数规模是最多的之一，参加的领导和专家规格也是最高的之一，可见社会方方面面对于网络法治建设的高度重视和关心支持。下一步，我们将在深化网络法治建设上下功夫、求实效，持续织密法律之网，夯实法治之基，强化法治之力，为网络文明建设提供坚实的法治保障。”

共同参与广泛动员

网络空间是亿万民众共同的精神家园。中央网信办网络社会工作局局长章勋宏在国新办发布会上介绍，为推进社会各界和广大网民参与网络文明建设，中央网信办充分调动行业主管部门、网络社会组织、网信企业、正能量网络名人，以及广大网民的力量，努力构建人人参与、齐抓共治的网络文明建设工作新格局。

据了解，本次大会将举办网络文明社会共建分论坛。“我们将认真总结转化首届中国网络文明大会的成果经验，以筹备好这次网络文明社会共建分论坛为重要契机，携手社会各界力量，广泛凝聚共建网上美好精神家园的社会共识。”章勋宏如是说。

(责编：申佳平、杨迪)

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