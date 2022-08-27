刘越

原标题：2022年中国网络文明大会即将花落津门，亮点多多先睹为快！

8月23日，中国国务院新闻办公室在北京举行新闻发布会，介绍2022年中国网络文明大会有关情况。中央网信办、国家网信办副主任盛荣华，天津市委常委、宣传部部长沈蕾，中央文明办一局局长薛松岩，中央网信办网络社会工作局局长章勋宏出席。 中新社记者 张宇 摄

2022年中国网络文明大会将于8月28日至29日在天津举办。8月23日，国新办举行新闻发布会介绍了有关情况，本届网络文明大会都有哪些亮点？我们先睹为快——

内容丰富 重点突出

2022年中国网络文明大会由中央网信办、中央文明办、中共天津市委和天津市人民政府共同主办。中央网信办副主任、国家网信办副主任盛荣华在发布会上介绍，大会主题为“弘扬时代新风 建设网络文明”，包括开幕式、主论坛、网络诚信建设高峰论坛、10场分论坛、新时代中国网络文明建设成果展示和网络文明主题活动。

其中，10场分论坛将紧紧围绕网络内容建设、网络生态建设、网络法治建设、网络文明社会共建、算法治理、网络谣言治理、网络文明国际交流互鉴、数字公益慈善、网络素养教育、个人信息保护这十个方面进行深入研讨交流，届时还将发布一系列网络文明建设成果。

对“网络诚信建设”的相关探讨无疑是此次大会的核心组成部分。中央网信办网络社会工作局局长章勋宏表示，今年网络诚信建设高峰论坛是连续举办4届的中国网络诚信大会的延续，届时将围绕“诚筑文明 信助发展——携手共建网络诚信”主题，邀请相关领导致辞，专家学者及互联网企业负责人做主题演讲。会上将发布2021年度中国网络诚信十件大事、《中国网络诚信发展报告2022》和网络文明主题歌曲等。

资料图：2021年11月19日上午，首届中国网络文明大会在北京开幕。当天下午，由中央网信办网络传播局、中国新闻社联合主办，中国新闻网承办的网上内容建设论坛举行。图为以色列知名博主歪果仁研究协会会长高佑思在论坛上发表视频演讲。中新网记者 李骏 摄

创意十足 推陈出新

值得一提的是，与往届大会相比，今年的创新之处在于举办了新时代中国网络文明建设成果展示，将从党和国家推进网络文明建设、各地开展网络文明创建、互联网企业助力网络文明发展等维度，集中展示党的十八大以来我国网络文明建设所取得的丰硕成果。

据盛荣华介绍，该成果展采取线上线下相结合的方式。线下主要分为综合展区、地方展区和企业展区。本次成果展有三个特点：一是覆盖面广，涵盖了思想引领、文化建设、道德示范、行为规范、生态治理、法治建设、文明创建、国际交流互鉴等网络文明建设的各个领域、各个方面，全方位来展示网络文明建设所取得的成就。

二是代表性强。展览的内容来源于各个方面，有中央国家机关的有关部门，有地方党委政府，有中央重点新闻网站，还有互联网企业平台，汇聚大量生动鲜活的案例，对新时代网络文明建设的丰富的实践经验做一些系统总结。

三是互动性好。该展览运用文字、图片、视频等多种形式，将传统和现代手段相结合，还创新地运用了AR、VR技术，设置了一些互动体验项目，为观众带来沉浸式的观展体验。

资料图：2021年11月19日，首届中国网络文明大会在北京开幕，本届大会主题为“汇聚向上向善力量，携手建设网络文明”。会上发布了新时代网络文明建设十件大事和共建网络文明行动倡议。中新网记者 李骏 摄

大会花落津门 如何办出特色？

本届中国网络文明大会花落津门，如何在紧紧围绕大会主题内涵的同时，体现地域特色，突出天津元素？天津市委常委、宣传部部长沈蕾有话说。

她提出，大会期间将在主论坛环节发布“共建网络文明天津宣言”，在有关分论坛环节，发布“网络文明看天津，天津网络文明建设十大优秀案例”，并举办“网络文明之夜——海河城市交响音乐会”等一系列具有天津特色的主题活动，力争做到有声有色有声势，出新出彩出影响，为绘就网络文明美好画卷增添天津的一抹亮色。

本届大会为何花落津门？或许与天津在网络综合治理体系建设方面的突出成果分不开。经验来源于实践，沈蕾介绍，近几年天津一直在深入开展“争作中国好网民行动”，引导广大网民理性上网、理性表达，同时推动网络文明进社区、进学校、进机关、进企业。

针对网络谣言等有害信息，有关部门还建立了全市网络举报一体化受理机制和联合辟谣机制，打造“天津举报”“天津辟谣”等传播矩阵，清除有害信息传播的土壤，同时也走好网上群众路线，对反映群众诉求的网上信息，第一时间发现收集，形成线下和线上联动、及时办理的工作机制，及时回应群众的诉求。

“天津将坚决履行好首都‘政治护城河’的责任，持续开展‘海河净网’专项治理行动，营造清朗的网络空间。”沈蕾表示：“我们也将以举办此次网络素养教育分论坛为契机，博采众长，开拓眼界，促进工作理念、工作手段和工作方式的提升，推动全社会网络素养实现更大的跃升。”

(责编：申佳平、杨迪)

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