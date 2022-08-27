原标题：中央网信办：新时代中国网络文明建设成果展将带来沉浸式观展体验

央视网消息：8月23日下午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍2022年中国网络文明大会有关情况，并答记者问。

光明日报记者：我们注意到，今年文明大会比去年增加了一个新时代中国网络文明建设成果展示，请介绍一下这个展览的具体情况，谢谢。

中央网信办副主任 国家网信办副主任 盛荣华：谢谢你的提问，我来回答。今年网络文明大会与首届相比有一个创新的设计，就是要举办新时代中国网络文明建设成果展示，想通过这样一个成果展，来充分展现党的十八大以来中国网络文明建设的发展历程和取得的丰硕成果。这个成果展是线上线下相结合的方式。线下主要是分为三个板块，综合展区、地方展区和企业展区。综合展区就是全面展示党和国家推进网络文明建设所取得的丰硕成果，地方展区和企业展区由各地方网信部门和一些互联网企业、平台、机构来分别承办，通过这两个展区，充分展现地方在网络文明建设当中的一些好的经验和取得的实践成果，还有企业在网络文明发展当中所取得的一些成绩，所探索的一些好的经验做法。线上，我们想通过云展示的方式，来真实呈现线下展览的内容，把线下的展示成果充分搬到线上去，让更多的网民能够看到我们这个展览的内容。

从这次成果展的策划来看，目前筹备工作进展顺利。这次成果展有三个特点：一是覆盖面广，涵盖了思想引领、文化建设、道德示范、行为规范、生态治理、法治建设、文明创建、国际交流互鉴等网络文明建设的各个领域、各个方面，全方位来展示网络文明建设所取得的成就。二是代表性强。展览的内容来源于各个方面，有中央国家机关的有关部门，有地方党委政府，有中央重点新闻网站，还有互联网企业平台，汇聚大量生动鲜活的案例，对新时代网络文明建设的丰富的实践经验做一些系统总结。三是互动性好。我们运用文字、图片、视频等多种形式，传统和现代手段相结合的形式，比如说这次展览我们还创新地运用了AR、VR技术，设置了一些互动体验项目，为观众带来沉浸式的观展体验。谢谢。

(责编：申佳平、杨迪)

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