原标题：中央文明办：加强教育引导 让主流价值充盈融入整个网络空间

央视网消息：8月23日下午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍2022年中国网络文明大会有关情况，并答记者问。

三沙卫视记者：刚才薛局长提到了中央文明办正在开展城乡文明创建巡礼主题网上活动，我们也在网上看到了许多反映各地城市和乡村精神文明创建的视频，请问中央文明办下一步还有哪些工作考虑？谢谢。

中央文明办一局局长 薛松岩：谢谢这位媒体朋友，也感谢您对中央文明办工作和网络文明建设的关心和关注。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下，文明城市和文明村镇等创建活动持续深化拓展，有力地推动了人民文明素养和社会文明程度的明显提升，也有力地推动了基层治理能力和社会治理水平的明显提高，群众的生活质量和城乡的发展品质也得到了有效改善，城乡综合实力和核心竞争力也在不断增强。

为了全面展示文明创建近些年来取得的丰硕成果，我们在今年7月份开始，由中央文明办以“奋进新征程 城乡文明行”为主题开展了城乡文明创建巡礼活动。我们是希望用一些小切口的乡土民生、百姓日常、邻里关爱和身边善举，特别是以一张张普通群众发自内心的笑脸，来彰显我们新时代新征程上的中国城乡发展的特色风貌、文明风尚，来展现我们普通的人民群众拼搏向上的奋进精神，让人们能够感受到文明的暖意、生活的亮色，也能够增加我们前进的动力。这期视频播出一个月以来，相关的阅读量和播放量已经超过了2.7亿，说明大家对这个工作还是很关注的。

下一步，我们将会继续按照中央的要求，会同中央网信办以及中央文明委的各成员单位还有各级文明办一起，进一步做到“四个坚持”：一是坚持凝聚思想共识，要把党的创新理论网上学习宣传作为我们的基础工程、灵魂工程抓实抓好。二是坚持激发情感共鸣，切实指导加强教育引导，让主流价值充盈融入整个网络空间。三是坚持推动多方共建，要围绕内容形式、方法手段、渠道载体等积极创新，汇聚各方力量，来增强网络文明建设的生机活力。四是坚持全民共享。网民在哪里，我们的网络文明就延伸到哪里，不断地夯实网络文明建设的群众基础。在此，我们也衷心欢迎各位媒体朋友，也包括广大网民朋友，对我们加强网络文明建设工作能够继续关心，能够提出更多宝贵意见和建议，我们将努力以网络文明建设的积极成效来推动群众获得感和幸福感的持续提升，让网络空间真正成为有价值认同、有人文关怀、有情感归属的共同精神家园。谢谢。

(责编：申佳平、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经