陈诗文

原标题：2022年中国网络文明大会将在津启动 这些亮点别错过

央视网消息（记者 陈诗文）：如今互联网已经成为人类生活的重要组成部分，如何打造一个清朗的网络空间，是所有人的课题。一起来看2022年中国网络文明大会准备了哪些内容。

弘扬时代新风，建设网络文明。2022中国网络文明大会将于8月28日—29日在天津国家会展中心举办。此次大会由中央网信办、中央文明办、中共天津市委、天津市人民政府主办，由中国网络社会组织联合会和天津市委网信办承办。

大会设有开幕式、主论坛、网络诚信建设高峰论坛和十个分论坛（网络内容建设、网络生态建设、网络法治建设、网络文明社会共建、算法治理、网络谣言治理、网络文明国际交流互鉴、数字公益慈善、网络素养教育、个人信息保护），还有新时代中国网络文明建设成果展示和网络文明主题活动，会期为一天半。

据悉，本次大会在首届大会的基础上创新设计，网络诚信建设高峰论坛和新时代中国网络文明建设成果展示是今年大会的新亮点。

网络诚信建设高峰论坛以“诚筑文明 信助发展——携手共建网络诚信”为主题，由中央网信办、国家发展改革委、商务部、市场监管总局几家单位一起共同指导。届时，还将发布2021年度中国网络诚信十件大事、《中国网络诚信发展报告2022》和网络文明主题歌曲等。

新时代中国网络文明建设成果展示将从党和国家推进网络文明建设、各地开展网络文明创建、互联网企业助力网络文明发展等一些维度，以线上线下相结合的方式，集中展示党的十八大以来我国网络文明建设所取得的丰硕成果。

此外，主办方紧紧围绕大会主题内涵，注重突出天津元素。大会期间，将在主论坛环节发布《共建网络文明天津宣言》，在有关分论坛环节，发布“网络文明看天津，天津网络文明建设十大优秀案例”，举办“网络文明之夜——海河城市交响音乐会”等一系列具有天津特色的主题活动。

据悉，目前各项筹备工作已经基本就绪，将努力打造一届热烈、精彩、安全、节俭的大会，让我们共同期待2022年中国网络文明大会的胜利召开。

(责编：申佳平、杨迪)

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