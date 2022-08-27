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天津已建立全市网络举报一体化受理机制和联合辟谣机制

2022年08月27日17:34 | 来源：央视网
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原标题：天津已建立全市网络举报一体化受理机制和联合辟谣机制

　　央视网消息：8月23日下午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍2022年中国网络文明大会有关情况，并答记者问。

　　香港经济导报记者：我的问题想提问给沈部长。我们了解到，天津在网络综合治理体系建设方面较为突出，请问天津主要有哪些经验做法？谢谢。

　　天津市委常委、宣传部部长 沈蕾：谢谢你的问题，也很感谢你对天津网络治理工作的评价。我们体会，良好的网络生态既是建出来的，也是管理出来的，建设和管理是相辅相成的。近几年，天津在网络管理、网络建设、网络治理方面，市委市政府高度重视，特别是在市委主要领导的直接推动下，我们做了一些积极的尝试，也取得了一些成效。

　　一是形成了比较健全的工作体系。我们在市、区、街镇、农村、社区这样几个层级，建立了“三级确保、建设四级、多级完善”这样的网络工作格局，各级党政部门和市属高校普遍都独立设置了网信办，有的是加挂了网信办的牌子，这样也使得我们网信队伍建设、源头治理和协同治理能力大大提升。

　　二是建立了有力的法治保障。我们以《网络安全法》为遵循，完成了《天津市促进大数据发展应用条例》《天津市网络虚假信息治理若干规定》地方立法，建立了网络数据安全的监管平台和执法队伍，制定了数据安全、信息备案、监督检查和App评估监测三个地方标准，网络空间的法治化得到了有力的推进。

　　三是形成了快速处置的工作机制。我们针对网络谣言等有害信息，建立了全市网络举报一体化受理机制和联合辟谣机制，打造“天津举报”“天津辟谣”等传播矩阵，清除有害信息传播的土壤，同时也走好网上群众路线，对反映群众诉求的网上信息，第一时间发现收集，形成线下和线上联动、及时办理的工作机制，及时回应群众的诉求。

　　党的二十大召开在即，天津将坚决履行好首都政治“护城河”的责任，以“护航二十大”为主题，持续开展“海河净网”专项治理行动，营造清朗的网络空间。谢谢大家。

(责编：申佳平、杨迪)
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