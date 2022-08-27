新华社上海8月27日电（记者董雪）8月27日下午，2022浦江创新论坛在上海开幕，旨在汇聚全球创新资源、解决企业创新需求的“全球技术供需对接平台”在开幕式中正式启动。

据国家技术转移东部中心相关负责人介绍，平台以数字科技打造技术、人才、服务、资本融合匹配的创新生态圈，建设科技成果转化双向快车道。一方面可以一键发布技术需求及成果，支持分类查找、智能匹配；另一方面上线生物医药、人工智能、智能家居等9大行业社区，构建技术交流“朋友圈”。

数据显示，在试运营的2个月中，该平台已联通全球400多万家科技型企业，储备了1300万个技术关键词、94万条国内科技成果和800多万条欧美成果数据，共发布企业需求超过2000项。目前，平台上的企业科技创新意向投入达到37.89亿元，已促成跨区域合作70项，意向签约金额近3亿元。

“我们发布了建筑能耗数据和减碳清单研究等7项技术创新需求，涉及建筑、消防、垃圾处理等多个领域，期待在全球寻求技术解决方案。”中国宝武宝地创新中心总裁胡翊说。

未来，“全球技术供需对接平台”将通过“线上+线下”“国际+长三角”“技术交易+产业落地”“展会+服务”集成模式，在现有需求挖掘、整理和匹配的功能基础上，实现技术端、人才端、资本端和服务端全链条参与供需匹配。

据悉，2022浦江创新论坛（第十五届）以“低碳：全球创新新使命”为主题，由科技部和上海市政府共同主办。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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