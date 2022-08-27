8月27日，中建二局成立70周年总结会在京举行。中建集团副总经理、中国建筑股份有限公司副总裁马泽平，住建部原副部长、中国建筑业协会会长齐骥，北京市国资委党委书记曾劲、北京市住建委副主任丁胜，北京市通州区区委常委、副区长苏国斌，以及海员建设工会、兄弟央企、业主单位、合作单位的有关领导出席会议，中建二局老领导代表、公司领导、由二局交流任职的领导干部代表和干部员工代表现场参加会议。

中国建筑股份有限公司副总裁马泽平（受访者供图）

马泽平指出，中建二局是集团引以为荣的重要子企业，是享誉业内的“建筑铁军”。70年来，始终传承听党指挥、能打胜仗的红色基因，在不同历史时期为党和国家事业发展作出了重要贡献；始终坚持改革创新，企业规模和效益实现跨越式发展，担当了集团发展的主力军和顶梁柱；始终主动服务国家战略，深度融入地方经济社会发展，成功进入20余个海外市场，构建了比较合理的国内外市场布局；始终加快转型发展步伐，推进业务多元化发展，在核电、文旅、超高层等领域培育了核心竞争优势；始终注重文化建设，打造特色鲜明的超越文化，激励广大干部职工团结一心、攻坚克难，汇聚了企业行稳致远的强大精神力量。

曾劲代表北京市国资委党委对中建二局70年取得的成就表示衷心的祝贺。他指出，作为“工业建设的先锋，南征北战的铁军”，中建二局始终与国家发展同频共振，在各个时期都作出了重要贡献。始终与首都发展同心同力，作为中央驻京企业双管单位，在重大活动保障、京津冀协同发展、北京冬奥会、抗击疫情中勇担重任；与北京国企一道，建成了鸟巢、大兴国际机场、环球度假区等一批标志性工程，“建”证了首都现代化建设取得的历史性成就。始终与产业发展同步共进，由卸甲从工，到拥抱市场，再到转战大江南北，中建二局以一次次创新突破，发展壮大成为建筑行业的骨干企业。

丁胜表示，70年以来，中建二局始终坚持党的领导，始终牢记初心使命，紧紧围绕服务国家重大战略，主动适应首都快速城市化和现代化建设进程，锐意进取、改革创新，打造了一批颇具影响力的重大项目，有力促进了首都基础设施建设和经济社会发展。尤其是近年来在民生保障、冬奥建设以及疫情防控等首都建设任务中，充分发挥了央企的责任和担当，保质保量的完成了建设任务。

其他与会嘉宾在致辞中纷纷向中建二局成立70周年表示热烈祝贺，充分肯定了中建二局为推动国家经济社会发展作出的贡献，并对新时代新阶段的企业发展提出希望和要求。二局老领导郭爱华在讲话中深情讲述了中建二局70年不平凡的奋斗历程，对二局未来发展提出了殷切希望，让广大干部员工深受鼓舞、倍感振奋。新员工代表在发言中表达了立足岗位、建功立业的强烈愿望，表示将牢记嘱托、接续奋斗，为推动企业高质量发展贡献青春力量。

中建二局党委书记、董事长石雨为大会做总结（受访者供图）

中建二局党委书记、董事长石雨为大会做了总结。他说，展望未来，中建二局将贯彻落实党中央决策部署，认真落实集团党组工作要求，全面完成“一核心、两跨越、三并跑”战略目标，奋力谱写改革发展新篇章，为全面建设社会主义现代化国家作出新的更大贡献。

大会观看了企业形象片《超越至上》，宣读了来自国内国外发来的贺信，表彰了70名“超越·楷模”先进人物，正式发布了2022版企业《超越文化》手册，揭幕了中建二局地产开发新品牌“中建玖合”。

情景朗诵《一路走来》（受访者供图）

在《我们的七十年》演出环节中，老中青三代二局人通过“初心赋使命”“超越创共赢”“奋进新征程”三个篇章，以情景剧、诗朗诵、宣讲、歌曲等形式，用一封封写满深情的信件，一个个凝集记忆的事件，倾情讲述中建二局心怀赤诚、听党召唤、为国而战、为国担当的奋斗故事，生动演绎各时期中建二局改革发展和党的建设实践作为，向风雨无惧、勇毅前行的70年致敬。

(责编：曹淼、李源)

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