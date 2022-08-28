本报记者 张士英

“大学毕业后在外工作的几年常在国内外旅游，感觉家乡的山水美景一点也不逊色，甚至更好，于是我决定回来创业，发展乡村旅游。”在黑龙江省宁安市小朱家村，返乡创业的程连坤说。

近年来，黑龙江省发挥资源优势，通过产业吸引和营商环境的优化为人才创业发展提供机遇和广阔的舞台，包括程连坤在内的一批创业者在广袤的黑土地上奋斗追梦。

现代农业有干头

出生在佳木斯市的90后大学生李孟，现在是一名新农人。

上大学时，李孟在假期经常到父母在佳木斯农村经营的葡萄采摘园帮忙。她发现这里的经营方式非常原始：“园区20多个人没一个会电脑，记工时都是画叉，开工资点现金……在电梯、楼宇上打广告宣传，钱没少花，效果并不好。”

“拿出一个棚666棵葡萄树做公益，只要连续三天在朋友圈转发果园公众号的链接，就可以在秋天收获一棵葡萄树的果实。”李孟尝试网络营销。“葡萄白送人，这不瞎折腾嘛。”工人十分不解。

没想到仅七天便有1.8万人关注，葡萄树全部被认领，就连葡萄棚对面的80块闲置菜地也以每块1500元的价格被抢购一空。一场网络营销不仅收获了大批忠实的客户，还赚到了十几万元。

尝到甜头，李孟又开展“线上参与、线下体验”，推出定制配送和会员服务。她种植的嘎拉果柿子、桃子、车厘子，销往北京、苏州、上海、无锡等城市。经过几年的发展，李孟的公司在黑龙江省拥有400亩种植基地。

“黑龙江地处世界三大黑土区之一，近些年，随着黑土地保护上升到国家层面，黑土地独有的价值逐渐被大众熟知，黑龙江的农产品成为绿色、健康的代名词。”李孟希望更多年轻人能看见这块宝贵的资源，并加入新农人的队伍中来。

龙江旅游大有可为

“海林的旅游资源非常丰富，小时候我们经常去河边捞鱼，到林间采野果，听着杨子荣智擒座山雕的故事长大。”回家乡牡丹江海林市创业的李云祥说。

近几年，黑龙江省大力发展旅游产业，以办一个会兴一座城的理念，每年由一座城市承办全省的旅游产业发展大会，2021年正好轮到牡丹江市承办。李云祥在海林市领导的诚意邀请之下，回到海林市谋划林海雪原风景区、横道历史文化街区和七里地生态民俗村等文旅项目规划建设。

走进海林市七里地村，苍山流岚，袅袅炊烟，修葺一新的村舍极具东北特色，街道两侧经营着煎饼铺、豆腐坊、老酒馆，吸引游人品尝体验。

旅游带动七里地村实现蝶变，大批外出务工人员回到村里就业，原来的贫困村一跃成为乡村旅游“标杆村”。

“海林市推进文旅融合发展，聚力打造‘林海雪原’旅游品牌，借此东风，我们正在加快林海雪原度假区和横道冰雪风情小镇两大核心项目建设，力争打造游客向往的四季旅游度假目的地。”李云祥说。

“黑龙江省的旅游资源太丰富了，特别是把冰雪经济作为重点发展的四大产业之一，未来冰雪旅游产业一定大有可为，正是干事创业的好时机。”李云祥表示。

好环境助力踏实创业

在抚远市黑瞎子岛镇东安村的红海植业蔓越莓基地里，大片的蔓越莓长势喜人，工人们穿梭其中，进行除草、喷水等田间管理。“今年种植面积达到4200亩，产量将大幅提高，除鲜果和果脯加工外，我们还研发了蔓越莓的口红、面膜等其他系列产品。”该基地总经理李峰说，“当初选择来抚远做这份事业真选对了。”

蔓越莓原产北美，因其丰富的营养越来越受到国内消费者青睐。但在我国，蔓越莓规模种植很少，加工企业需要从国外大量进口鲜果。国内市场供应不足，让李峰看到了蔓越莓种植的巨大商机。

“在国外学习了两年，回国后在各个积温带进行了实验种植，三年多的时间在全国各地考察，2014年正式将种植基地落在抚远市。”谈及原因，李峰说主要看中两个好环境，“生态环境好，适宜蔓越莓的种植；营商环境好，市委书记与企业结成帮扶对子，各部门现场办公为企业解决建设发展难题，让我们心无旁骛，踏实干事业。”

在政府的扶持下，种植基地从无到有，从小变大，除一期4200亩外，二期预计发展到3万亩。“为了回馈当地，我们建立了‘龙头企业+基地+贫困户’的模式，最大限度带动当地贫困户稳定增收。”李峰表示。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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