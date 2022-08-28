本报记者 王欣悦

8月22日至24日，2022中国国际智能产业博览会在重庆举办，来自19个国家和地区的665家单位参展，共签约重大招商项目70个，合同投资额2121.1亿元，100多项新产品、新技术、新成果首次发布。

近年来，重庆借力智博会，深入实施以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略，集聚规上数字经济核心产业企业1700余家，数字经济增加值年均增长16%。

新技术、新产品层出不穷

今年智博会的主题为“智慧城市”，在这里，城与人的融合程度不断加深，新技术、新产品层出不穷。

智能化，让生活更多彩。展会现场，一名观众津津有味地“驾驶”摩托车，在恐龙世界里纵横驰骋——这是永川企业达瓦科技提供的元宇宙世界互动体验，观众借由延展实境技术进入虚拟世界。腾讯展区，两个石刻数字模型引人注目，观众可用手势拉近、推远、旋转，观看石刻造像的纹理细节。

智能化，让生产更高效。智能施工展区，一个类似遥控汽车的装置在管道里爬行，管道内壁的破损裂痕图像立刻在大屏幕上呈现，这是中建二局西南公司展示的管道非开挖智能检测修复技术，可实现路面不开挖、工人不下井。联想展区，四足机器人可实现复杂环境下的智能巡检；涪陵展区，汽车模拟驾驶装置让工作人员可以远程操控矿山上的卡车……

这些年，智博会共发布量子密钥分发等33项新技术、氢能燃料电池汽车等164项新产品、5G远程运维等136项新场景。

数字经济蓬勃发展

借助智博会平台，重庆市近年来集中签约项目323个，已到位资金1310.6亿元，158个大数据智能化项目落地实施。

“工业互联网在重庆发展迅速、市场广阔。”奇安信集团总裁吴云坤介绍，去年智博会期间，集团与重庆两江新区达成投资合作协议，区域总部落户两江新区。

重庆“星火·链网”超级节点是2020年智博会签约项目，于今年6月8日正式上线，标志着工业互联网标识解析国家顶级节点（重庆）具备了区块链服务能力。2020年签约入驻的腾讯云重庆工业互联网基地，于去年4月正式运营，目前已引入生态合作伙伴20家，帮助288家企业“上云用数赋智”。如今，重庆“上云用数赋智”企业超11万家，国家工业互联网标识解析顶级节点（重庆）接入西部9省份、32个二级节点，接入企业节点2802个，标识注册量累计120多亿个，累计解析量达76亿个。

今年智博会签约的重点项目涵盖智能网联汽车、新一代信息技术、生物医药等领域。其中，首次开设“满天星”计划专场签约活动，共14家头部企业合作项目“云端签约”，合同金额330亿元。

传统产业升级按下“快进键”

生产一辆汽车需要多久？18个小时！在长安汽车两江工厂冲压线上，高速全自动冲压机以每分钟15次的节奏运转；焊接车间里，蓝光自动检测、激光在线检测把焊接精度控制在1.5毫米以内。

乘着智博会的东风，重庆大力推动大数据智能化创新发展，传统产业升级按下“快进键”。得益于生产线的智能化改造，宗申动力机械股份有限公司101工厂人均产出效率提升2.2倍，自动纠错防错能力提高10倍。重庆平湖金龙精密铜管有限公司主要生产设备全部“上云上平台”，可随时随地进行数字化、可视化管理。

2018年首届智博会以来，重庆先后出台多项政策，累计实施4800余个智能化改造项目，建设734个数字化车间和127个智能工厂。

“每一届智博会都是中国与国际社会一道共创智能时代、共享智能成果的真实写照，也是重庆深度参与数字经济国际合作的集中体现。”重庆市政府有关负责同志表示。

《 人民日报 》（ 2022年08月28日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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