本报记者 赵永新

继2017年国务院印发《新一代人工智能发展规划》（以下简称《发展规划》）之后，科技部、教育部、工信部等六部门近日联合发布《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），在业界引发广泛关注。

作为深刻改变人类社会生活的革命性、战略性技术，人工智能在我国发展如何？怎样推动人工智能快速迭代升级？记者进行了采访。

从实验室走向生产生活，人工智能驶入发展快车道

如今，放眼大江南北，“人工智能”不再是一个学术名词，而是人们生产生活中的“常客”。

在旷视科技改造升级后的国药控股广州有限公司物流中心，随处可见人工智能的“身影”：智能移动机器人、智能堆垛机往来穿梭，成为搬运的主力军，智能五面扫描装置可实时读取运动中的药箱上的电子监管码，实现药品流通可追溯……智慧仓储物流不仅为该中心每年节约人力成本上百万元，更显著提高了工作效率，在疫情防控期间实现了医药物资配送的快速响应。

在位于浙江杭州滨江区的计算机视觉公司易思维的实验室，装配了高性能视觉传感器的工业机器人正在模拟汽车流水线的工位上忙碌。明察秋毫的“眼睛”和自主决策的“大脑”，助力冲压、焊接、涂装、总装四大汽车制造环节的智能化升级，既省工省时又提质增效。易思维研发的工业视觉检测成套装备体系，已在上汽大众、一汽大众、特斯拉等数十家国内外厂商的200多个整车厂落地开花，在“冲、焊、涂、总”四大环节上实现系统化应用。

在华为打造的5G智慧煤矿——晋能控股集团塔山煤矿，地下500米的矿井实现了智能互联：智能巡检机器人往来探视，工人可一键呼叫“网约车”、实时手机视频通话。依托“会说话”“能决策”的智能化综放开采设备，塔山煤矿采煤工效提升40%以上。

在日常生活中，人工智能也无处不在：对着手机眨眨眼，几秒内就可以完成身份认证；手环、手表等智能终端，及时提醒用户健康状况……

“《发展规划》实施至今，我国的人工智能已由实验室走向生产生活的方方面面，驶上了发展快车道。”科技部新一代人工智能发展研究中心主任、中国科学技术信息研究所所长赵志耘认为，“生产更高效、生活更精彩”的背后，是人工智能科技的显著进步。“我国在机器学习、计算机视觉、自然语言处理、类脑计算等领域涌现出一批重要理论成果，大规模预训练模型等前沿研究达到国际先进水平，人工智能基础软硬件快速发展，基于自主技术的人工智能产业生态已初步形成。”

科技部新一代人工智能发展研究中心提供的数据显示，5年来我国智能产业规模持续壮大，企业数量以及风险投资额居世界前列：2021年人工智能核心产业规模超过4000亿元，企业超过3000家；人工智能领域风险投资额占全球比重从2013年的不到5%增长到2021年的20%左右，跃居世界第二。

把新技术应用到实践中，通过迭代不断成熟提升

《指导意见》从打造人工智能重大场景、提升人工智能场景创新能力、加快推动人工智能场景开放等方面，统筹推进人工智能场景创新。

“这不仅是稳经济、培育新增长点的权宜之计，更是促进人工智能更高水平应用、更好支撑高质量发展的长远之策。”科技部战略规划司副司长邢怀滨说，“从全国来看，目前仍存在对场景创新认识不到位、重大场景系统设计不足、场景机会开放程度不够、场景创新生态不完善等问题，急需加强人工智能场景创新。”

邢怀滨告诉记者，场景创新是以新技术的创造性应用为导向，以供需联动为路径，实现新技术迭代升级和产业快速增长的过程。“这个‘牛鼻子’有多方面的牵引效应：直接推动人工智能技术的推广应用，加快传统产业的提质升级；在应用中发现新需求、凝练新课题，从需求侧反推人工智能技术体系的提升完善；促进人工智能相关软硬件技术及其标准的对接、贯通，进而形成全国统一的技术生态、产业生态。”

“目前人工智能正处在新的发展阶段，技术日趋成熟可用，各行业对人工智能技术需求迫切。”赵志耘说，在这个阶段，最重要的是把新技术应用到实践中，通过迭代不断成熟提升。“场景创新作为一种目标导向、应用导向的研发新机制，既有利于引导学术界更好地聚焦行业问题、优化研发方向，也有利于引导企业尽快把理论成果、技术成果快速转化为行业效果。”

易思维创始人兼CEO郭寅认为，人工智能是一门强应用相关的技术学科，从最早的雏形发展到今天，都离不开在各类应用场景中发现问题、解决难题、迭代技术，人工智能技术发展与场景应用创新是个相互促进、螺旋上升的过程。“随着《指导意见》的实施，我国人工智能技术将迎来加快迭代升级的新热潮。”

加快构建全链条、全过程的人工智能行业应用生态

8月15日，科技部启动支持建设新一代人工智能示范应用场景，发布了智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂等首批支持的十大应用场景。

“人工智能的应用场景涉及生产、生活的方方面面，不能眉毛胡子一把抓。我们坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康谋篇布局，以充分挖掘人工智能的价值。”邢怀滨说，“按照提高生产能效、改善工作方式、方便群众生活等主要标准，我们希望尽快打造形成一批可复制、可推广的标杆型示范应用场景，加快构建全链条、全过程的人工智能行业应用生态，让人工智能充分赋能经济社会发展。”

“人工智能是渗透面广、带动性强、影响深刻的新生事物，政府和市场要各司其职、协同发力，真正把充分发挥市场作用和更好发挥政府作用有机结合起来。”邢怀滨强调，一方面，要坚持企业在场景创新全过程中的主体地位，鼓励企业放手去干、去闯；另一方面，政府要与学术界、企业界紧密合作，在相关社会伦理、规则制定、法制完善等方面履职尽责。

“中国拥有全球最齐全的产业体系和超大规模的消费市场，丰富繁多的应用场景为人工智能提供了巨大的用武之地。”邢怀滨表示，“经过全社会的共同努力，中国一定能在新一代人工智能这个赛道上跑出好成绩。”

《 人民日报 》（ 2022年08月28日 02 版）

(责编：王仁宏、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经